Anamaria Prodan le-a făcut cunoștință copiilor cu noul ei iubit: „L-am adus în fața copiilor”. Cum au reacționat aceștia

Anamaria Prodan a dus relația cu noul ei iubit la următorul nivel. Sexy impresara l-a dus acasă pe acesta și l-a prezentat celor mai importante persoane din viața ei, cei trei copii. Aceasta ține foarte mult la părerea lor, iar aceștia au au reacționat diferit făță de cum se aștepta ea.

Cum au reacționat copiii Ananmariei Prodan când l-au cunoscut pe noul iubit al acesteia

Recent, Anamaria Prodan a postat prima imagine alături de bărbatul care o face fericită. Vedeta pare că și-a refăcut viața după divorț și iubește din nou. Chiar dacă și-a asumat noua poveste de iubire, Anamaria Prodan nu a vrut să dezvăluie chipul celui care o face fericită, dar a făcut pasul următor.

Aceasta le-a făcut cunoștință celor trei copii cu alesul inimii și spune că aceștia l-au primit cu căldură și chiar s-au bucurat pentru ea.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat aceasta într-un interviu recent citat de gsp.ro.

Mai mult, impresara a dezvăluit secrete din spatele ușilor închise ale căminului ei. Anamaria Prodan a povestit că au făcut un „consiliu de familie” pentru a-i anunța că iubește din nou și pentru a le cere acordul celor mai importante persoane din viața ei.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm.

Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine”, a mai explicat ea.

