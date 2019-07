Anamaria Prodan, momente de teroare! Una dintre fiicele ei a fost amenințată! „Pentru ce?”

Anamaria Prodan a povestit că a trăit momente de teroare și că una dintre fiicele ei a fost amenințată, chiar când se afla acasă.

Potrivit impresarei, a fost urmărită noaptea de mașini, într-o perioadă a vieții ei. Ani la rând, una dintre fiicele ei, Rebecca, obișnuia să se uite în spate ca să vadă dacă nu erau urmărite de vreo mașină.

De altfel, fiica Anamariei Prodan a fost amenințată de unii indivizi, chiar când era acasă.

„Eu nu l-am văzut niciodată pe omul despre care vorbesc. Să vină el! Dar la ce am trăit noi m-am dus la Ambasada Americană şi am spus că vreau protecţie! Am avut bodyguard la vremea respectivă, pe bodyguardul lui Ion Iliescu, preşedintele României. Atunci mi-am luat permis de armă pentru că mi-era frică! Nimeni nu o să înţeleagă asta până nu trăieşte ce-am trăit eu! Şi pentru ce? Pentru că am semnat cu cei mai buni fotbalişti ai României? Eu cred că un barbat adevărat luptă de la egal la egal. Un bărbat care vine şi mă face cur.., proastă şi urâtă are minte de copil de 13 ani”, a declarat Anamaria Prodan.

Mai multe detalii sunt disponibile în clipul de mai sus.

Sursă video: Antena Stars.