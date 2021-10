Anamaria Prodan, postare neașteptată, în plin „scandal de divorț”. Ce imagine a publicat impresara: „Putere, demnitate”

Relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare că se apropie de final, după ce antrenorul a anunțat că a depus actele de divorț și după ce în spațiul public au apărut imagini realizate în ipostaze tandre cu Reghecampf și presupusa iubită.

În timp ce scandalul ia amploare în presă, Anamaria Prodan este activă pe rețelele sociale și publică mesaje cu subînțeles. Una dintre cele mai recente postări ale impresarei are în prim-plan un portret de familie, în care apar Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, înconjurându-i pe cei 4 copii ai lor.

Anamaria Prodan, mesaj despre familie, în plin scandal de divorț

Doar Bebeto, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani este copilul biologic al amândurora. Fetele sunt ale impresarei, dintr-o căsnicie anterioară, iar băiatul cel mare este al antrenorului, tot dintr-o căsnicie anterioară.

„Cea mai puternică familie din lume”, ”respect”, ”dragoste”, ”putere” și ”demnitate”, sunt cuvintele pe care Anamaria Prodan le-a scris în dreptul fotografiei pe car ea publicat-o pe contul său de Instagram.

Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț

În ciuda mesajelor despre familie ale Anamariei Prodan, Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț.

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu", a spus Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.

Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele de divorț: "Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Anamaria Prodan, mesaj ferm despre realția de familie

Anamaria Prodan a declarat că nu poate spune nimic rău despre tatăl copiilor ei.

"Eu îl consider un bărbat perfect, pentru că e tatăl copilului meu și niciodată n-am să vorbesc urât despre el. Cum am fost exemplu pentru țara asta și pentru familia mea, am să spun că sunt mândră de ceea ce sunt, de ceea ce sunt copiii mei. Am să pledez toată viața mea pe noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte pentru copilul lui și pentru coloana vertebrală a familiei care întotdeauna trebuie să fie dreaptă.", a spus impresara, pentru Prosport.

Anamaria Prodan a mărturisit că Laurențiu Reghecampf rămâne în sufletul familie.

„Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă. El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor."

