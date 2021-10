Cum s-ar împărți imperiul Prodan-Reghecampf și cine ar primi custodia lui Bebeto. Anamaria și Laurențiu divorțează în SUA

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar urma să aibă loc în Statele Unite ale Americii. Acolo s-au căsătorit cei doi și impresara are și cetățenie americană, fiind rezidentă în Nevada.

Cum s-ar împărți averea cuplului Anamaria Prodan- Laurențiu Reghecampf

În Nevada, legile divorțului nu sunt foarte complicate. Potrivit Prosport, ambele părți pot solicita separarea fără să ofere un motiv special.

În cazul perechilor fără șansă de împăcare, partea care cere divorțul poate folosi trei motive pentru depunerea actelor: imcompatibilitate, partenerul a fost declarat instabil din punct de vedere mental (de cel puțin doi ani înainte de momentul înaintării divorțului) și faptul că cei doi soți nu mai locuiesc împreună de mai bine de un an.

Legile din Nevada mai spun că proprietățile dobândite în timpul căsătoriei, cu excepția cadourilor sau moștenirilor obținute prin testament - aparțin ambilor soți. Astfel, dacă cei doi parteneri nu ajung la un acord cu privire la împărțirea bunurilor, instanța va împărți egal proprietățile lor.

Fiecare soț poate păstra ce deținea înainte de căsătorie, dar și cadourile, moștenirile și bunurile personale primite. O distribuție inagelă a drepturilor poate avea loc doar dacă există un motiv serios la bază, precum frauda.

Divorț Anamaria Prodan- Reghecampf. Cine poate obține custodia lui Laurențiu Reghecampf Junior

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au împreună un băiat, pe Bebeto, al cărui nume real este Laurențiu Reghecampf Junior. Băiatul de 15 ani are cetățenie americană și, momentan, locuiește cu mama lui.

Americanii iau în calcul interesul copiilor și nu există o preferință pentru acordarea custoniei către mamă sau tată. În principiu, aceasta va fi deținută de ambii părinți, dacă ambii consideră că este în interesul minorului. Dacă unul dintre soți este de părere că celălalt nu ar trebui să aibă drepturi asupra copilului, poate prezenta probe, la divorț, care să-l ajute să obțină custodia exclusivă a pruncului.

În toate cazurile legate de custodie, cuplul este obligat să participe la ședințe de mediere înainte de a lua o decizie finală cu privire la custodia copilului. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord, judecătorul va decide custodia pe baza mai multor factor care sunt în interesul copilului, conform Prosport.

Cum se calculează pensia alimentară

Dacă Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor avea custodie comună, cel cu venituri mai mari va trebui să plătească celuilalt diferența dintre obligațiilor lor de întreținere.

Legile din Nevada arată că, pentru un copil, fiecare părinte este obligat să plătească 16% din primii 6.000$ din venitul lunar brut, 8% din venit dacă suma e între 6.000 și 10.000$ și 4% din orice sumă care depășește 10.000$.

Ce avere au Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

”Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară [...] Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc. Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi pentru încă 20 de vieţi.

Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane. Eu, fără banii lui Reghecampf şi banii de la mama, eu singură aş putea trăi din 10 milioane de euro”, spunea Anamaria Prodan, într-un interviu mai vechi.

