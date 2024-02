Ce relație are Anamaria Prodan cu părinții lui Ronald Gavril. Cum a fost primită impresara în familia iubitului ei

Anamaria Prodan a vorbit despre relația pe care o are cu familia lui Ronald Gavril. Impresara spune despre părinții, frații și nepoții iubitului că sunt niște oameni absolut minunați.

Anamaria Prodan a cunoscut familia lui Ronald Gavril și a precizat că are o relație și o părere foarte bune atât despre părinți, cât și despre frați.

Anamaria Prodan are o părere foarte bună despre familia iubitului cu 14 ani mai tânăr decât ea.

Citește și: Anamaria Prodan și Ronald Gavril, prima apariție publică în România. Cum au arătat și ce a spus sportivul despre iubita lui

Ce spune Anamaria Prodan despre familia lui Ronald Gavril, iubitul ei

„De fiecare dată e cu emoții (n.r. întâlnirea cu familia lui Ronald). Sunt emoții de drag, pentru faptul că mă înconjoară cu atât de multă dragoste și nu ezită zi în care să nu vorbim. E ceva frumos. Pentru mine, relația cu familia mea este una aparte și trebuie să fie perfectă, a declarat Anamaria Prodan, la Xtra Night Show.

Întrebată dacă putem spune că părinții lui Ronald sunt posibilii ei viitori socri, Anamaria Prodan a răspuns:

„Voi puteți spune orice, dar asta trebuie să îi întrebați pe ei, dar dacă mă întrebați pe mine, da, pentru mine, am spus-o și o spun cu o foarte mare responsabilitate: Ronald este totul meu”, a declarat Anamaria Prodan, la Xtra Night Show.

Întrebată cum a fost primită în familia lui Ronald Gavril, impresa a răspuns:

„Superb! Șii frații lui tot campioni, și sora lui o femeie minunată, cu o familie de vis, și nepoții crescuți incredibil și tatăl care pictează ca nimeni altul, o familie minunată. A fost o surpriză minunată, nu mi-a trebuit altceva, decât prezența lui”, a mai spus impresara, la Xtra Night Show.

Citește și: Ce avere are Ronald Gavril, iubitul Anamariei Prodan. Sportivul a strâns o sumă uriașă de bani din carieră

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat.

Citește și: Anamaria Prodan, goală în camera de hotel. Imaginile de la geam care o dezvăluie pe impresară. Cât de bine arată la 51 de ani

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, spune Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră.

Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi”, a mai spus Prodan la AntenaStars.