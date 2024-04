Ce cadou special i-a oferit Ronald Gavril lui Bebeto și ce declarații superbe a făcut despre iubita sa, Anamaria Prodan

Ronald Gavril a bifat prima sa apariție în emisiunea Prodanca. Punct și de la capăt. Anamaria Prodan și fiul ei au primit lecții de box de la sportiv, în sala lui Floyd Mayweather.

Anamaria Prodan s-a bucurat să-l aibă alături la filmările pentru emisiunea Prodanca. Punct și de la capăt pe iubitul ei. Ronald Gavril a petrecut sărbătorile în Las Vegas cu Anamaria Prodan și prietenii lor, în momentul în care nu mulți știau că ei formează un cuplu. Între timp, Anamaria și Ronald și-au asumat public relația.

Sportivul a fost pus în situația de a o descrie pe iubita lui. Ronald a spus despre iubita sa că este inspirațională, nu numai pentru el, ci pentru întreaga lume.

Citește și: Anamaria Prodan: „Am făcut istorie în fotbal, voi face și în box”. Ce pregătește impresara

„O văd o femeie foarte puternică, ambițioasă și își iubește foarte mult familia, luptă foarte mult pentru familia ei și e ceva ce eu apreciez la o femeie. Foarte luptătoare, foarte ambițioasă”, a mărturisit Ronald Gavril, la Prodanca. Punct și de la capăt.

Telespectatorii Antena Stars au putut privi un antrenament de box susținut de Ronald Gavril. Iubitul Anamariei Prodan i-a oferit un cadou special lui Bebeto Reghecampf: mănuși de box și i-a dat și primele lecții de box.

Bebeto a fost foarte fericit și s-a bucurat să primească de la iubitul mamei sale o pereche de mănuși de box.

Citește și: Cum a răspuns Bebeto, întrebat dacă are o iubită. Fiul adolescent al Anamariei Prodan s-a fâstâcit: „S-a înroșit tot”

Bebeto, primele lecții de box cu Ronald Gabril, iubitul Anamariei Prodan: „Îmi place foarte tare că are grijă de Bebe”

Anamaria Prodan a fost impresionată de gestul lui Ronald Gavril și s-a bucurat când l-a văzut pe Bebe interesat de lecțiile de box.

„Îmi place foarte tare că are grijă de Bebe. Are grijă de Laurențiu Junior, îl învață apărare, să stea în gardă, îl învață tainele boxului și asta îl va ajuta în fotbal. Pentru mine e o chestie extraordinară. Un bărbat trebuie să știe să fie mândru, să știe să se apere, să înțeleagă că nu trebuie să-I fie frică de nimeni și de nimic. În momentul în care un bărbat stă demn și știe să pună cotul, să pună umărul, îl ajută pe terenul de fotbal”, a spus Anamaria Prodan.

Citește și: Anamaria Prodan, ipostaze incendiare alături de Ronald Gavril la saună. Cum s-a lăsat filmat iubitul impresarei

Reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt” care o are în prim plan pe Anamaria Prodan a revenit la Antena Stars, cu cel de-al optulea sezon.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.