Anca Lungu, mesaj dureros la un an de la pierderea copilului. Prezentatoarea a trecut printr-o dramă greu de procesat

Anca Lungu și-a deschis sufleul în fața urmăritorilor săi și le-a împărtășit una dintre cele mai dureroase situații. Fosta știristă de la Antena 1 a suferit timp de un an în tăcere.

Anca Lungu a părăsit pupitrul știrilor și s-a stabilit împreună cu familia la Nisa, de acum șase ani. Aceasta este căsătorită cu Harry Arampatzis. Aceasta a dezvăluit recent tragedia prin care a trecut în ultimul an.

„Nu invalidați suferința unor mame.” Prin ce tragedie a trecut Anca Lungu

Fosta știristă a avut nevoie de un an pentru a-și aduna puterile să vorbească despre imensa pierdere pe care a suferit-o.

Aceasta a dezvăluit că în urmă cu un an a pierdut sarcina. A avut nevoie de un timp îndelungat pentru a-și putea vindeca sufletul și pentru a găsi puterea să vorbească despre asta.

Citește și: Văduva lui Marin Moraru, dezvăluiri emoționante la șapte ani de la moartea actorului. Cum a reușit să se împace cu lipsa acestuia

„Au trecut 365 de zile de când mi-am pierdut cel de-al 3 lea copil. Sunt încă o mamă îndoliată. Am avut nevoie de 1 an pentru a găsi curajul de a scrie aceste rânduri. O fac cu lacrimi în ochi. E un subiect tare sensibil și de cele mai multe ori minimizat: <<gândește-te că ai doi copii sănătoși acasă>>, <<mai bine că s-a întâmplat acum, decât mai târziu>>, <<e selecție naturală>>, <<se întâmplă des, li se întâmplă multor femei>>, <<e doar o sarcină, ești încă tânără>>.

Dacă vi se întâmplă să fiți în preajma unei femei care trece prin așa ceva, nu folosiți niciuna dintre frazele enumerate mai sus! Nu invalidați suferința unor mame care își pierd copiii!

Da, din punct de vedere medical e o sarcină mai avansată sau mai puțin avansată care se oprește din evoluție, dar din punct de vedere emoțional, viitoarea mamă își pierde copilul căruia i-a făcut loc în sufletul ei, cu care și-a imaginat tot restul vieții, căruia i-a ascultat bătăile inimii, i-a vorbit și poate chiar i-a găsit un prenume.

Pierderea unei sarcini e dureroasă, iar femeile aleg tot mai mult să nu vorbească despre asta. Lipsa de empatie și invalidarea durerii lor sunt cu siguranță o parte dintre motive.

O îmbrățișare simplă și sinceră poate cântări mult mai mult decât vă puteți imagina! Eu am avut parte de astfel de îmbrățișări și m-am simțit binecuvântată.

Citește și: Cazul unei femei care a născut pe marginea unui drum de țară, dar a refuzat categoric să fie ajutată. Ce ascundea, de fapt

Voi încheia cu un mesaj pentru cei care obișnuiesc să pună întrebarea atât de intruzivă cuplurilor. Mă refer desigur la <<vă doriți un copil?>> sau <<când faceți un copil?>> sau <<vă opriți la doi sau vi-l doriți și pe al treilea?>>.

Imaginați-vă că puneți întrebarea asta unui cuplu care tocmai a pierdut o sarcină sau mai multe sau poate unui cuplu care tocmai a primit vestea că nu poate avea copii. Experiența trăită mi-a arătat că e încă nevoie de educație la acest capitol, așa că am ales să scriu aceste rânduri în speranța că femeile vor fi mai bine însoțite în durerea pierderii lor. ❤️

p.s. Desenul îi aparține Nataliei. L-a făcut după ultima ecografie, când totul era bine și bebelușul nostru zâmbea. Este imaginea pe care am ales să o păstrez în memoria suflețelului a cărui misiune a fost atât de scurtă.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce reacții a primit fosta știristă la postarea din mediul online

Curajul Ancăi de a face publică această pierdere și e a fi umană în durerea ei le-a făcut pe multe dintre urmăritoarele paginii sale de Instagram să vorbească despre propriile tragedii.

Una dintre ele a scris: „Eu îți mulțumesc pentru acest mesaj! Eu am pierdut o sarcină la 5 luni și nu am vb cu nimeni despre acest subiect!! Mulțumesc Lui Dumnezeu ca acum am o fetiță de 4 anișori!! Vă doresc multă sănătate!!!”, în timp ce alta a dezvăluit: „Ohhhhhhh Dumnezeule!!!! Pe 23 ianuarie minunea mea ar fi împlinit 5 ani 😥, la 37 de săptămâni inimioara lui s-a oprit.

Citește și: O vedetă autohtonă a anunțat că este însărciată pentru a patra oară. Fotografia a surprins pe toată lumea

Nu poți exprima în cuvinte ce simți și parcă cu trecerea anilor durerea se intensifică că realizezi prin ce ai trecut. Atunci socul este atât de puternic încât ai impresia că e un vis urât 😥. Dacă nu mai aveam un pui acasă cu siguranță îmi pierdeam mințile 😔.”

Totodată, o altă urmăritoare și-a exprimat propria durere, atât de asemănătoare fostei știriste: „Te îmbrățișez! Probabil că numai dacă ai trecut prin așa ceva poți înțelege cu adevărat ce simte o femeie în acele momente. Eu am pierdut primul copil la 6 luni și nu am primit nici o îmbrățișare... au trecut 11 ani de atunci și doare de parcă a fost ieri 😞❤️.”

În ultimul timp, tot mai multe femei aleg, chiar dacă cu foarte mare greutate și durere, să vorbească despre astfel de evenimente, atât de intime, dar care le ajută să găsească sprijinul de care au nevoie și o comunitate în care să nu le fie trecută cu vederea suferința.

Citește și: Cea mai tânără mamă din lume a aniversat 90 de ani. Câți ani avea când a adus pe lume primul copil și cum a fost posibil

Mult timp a fost considerat un subiect despre care nu se poate vorbi în public, chiar și literatura l-a ocolit mult timp, femeile rămânând să se vindece - sau nu - în propria intimitate. Însă o astfel de pierdere este deosebit de grea atât pentru mamă, cât și pentru restul familiei.