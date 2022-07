Anca Pandrea a ajuns de urgență la spital. Actrița era la un pas de tragedie: „Mi-au spus că era să mă piardă”

Anca Pandrea este una dintre actrițele de valoare ale țării noastre, care a dat o veste extrem de tristă, de curând. Acesta a fost la un pas de tragedie după ce a ajuns pe mâinile medicilor.

Actriței i s-a făcut rău din cauza căldurilor greu de suportat și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Medicii au ajuns să-i spună că era la un pas să o piardă, după ce cu greu au reușit să o scoată din starea în care ajunsese.

Anca Pandrea a ajuns de urgență la spital. Prin ce a trecut actrița

Actrița a ajuns la spital după ce nu s-a simțit deloc bine, ea a povestit că nu mai iese din casă decât dimineață, i se face rău din cauza căldurii și preferă să rămână în casă, acolo unde are aer condiționat.

Acasă, actrița are o cutie plină cu medicamente, pentru că starea sa de sănătate nu este foarte bună. „Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30. La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (de la injecțiile făcute la spital, n.r.), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a mai povestit Anca Pandrea pentru Click!.

Anca Pandrea trebuie să mai facă o analiză mai complicată, o endoscopie.

Ea a precizat că în zilele ce urmează trebuie să ajungă din nou la spital, însă situația financiară nu-i permite să plătească serviciile medicale.

