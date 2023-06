Anca Pandrea a decis să renunțe la doliu și la poza din piept cu Iurie Darie. Ce a convins-o să facă acest gest tocmai acum

Anca Pandrea a dezvăluit, în exclusivitate pentru Viva, ce a convins-o să renunțe la gesturile care îi aminteau de Iurie Darie, asta după ce a fost surprinsă la cel mai recent eveniment monden fără fotografia răposatului actor în piept.

În plus, marea actriță a mai dat de înțeles că a renunțat și la doliu, însă toate hainele colorate pe care le are în dulap nu o mai încap, fapt pentru care încă se mai poartă ținute negre. Iată care au fost declarațiile sale!

Care e motivul pentru care Anca Pandrea a decis să renunțe la doliu și la fotografia din piept cu Iurie Darie

Anca Pandrea a dezvăluit pentru Viva că două persoane ar fi încurajat-o să renunțe la doliu și la imaginile din piept cu soțul său, întrucât gesturile îi fac rău atât ei, cât și lui Iurie Darie, care oricum este tot timpul alături de ea, precum actrița o spune:

„M-au convins două persoane să nu mai port fotografia lui Iura, să nu mai port tot timpul negru, pentru că Iura este, oricum, lângă mine. Și îl chinui, în primul rând, pe el. Chiar așa mi-au spus: <<Îl chinuiți pe domnul Darie. Pentru că domnul Darie este la graniță, la hotar. Nu poate să treacă nici la îngeri, dar nu poate să vină nici aici, pentru că nu mai are corp. Și, deci, îl chinuiți. Și atunci, el stă pe umerii dumneavoastră. De aceea, vă îmbolnăviți atât de repede. Este bine să vă reinventați. Sunteți actrița Anca Pandrea>>. Așa mi s-a spus, iar eu am înțeles.”, a declarat Anca Pandrea pentru sursa citată mai sus.

Ulterior, actrița a mai adăugat că a sesizat că persoanele care o abordau pe stradă au început să îi spună pe nume și nu ca „soția lui Iurie Darie”, primind și unele complimente, ceea ce i-ar fi dat și mai mult curaj:

„Am oprit la un magazin, într-o zi. Și m-a oprit o doamnă și mi-a spus: <<Doamna Anca Pandrea, vreau să vă spun că sunteți la fel de frumoasă. Sunteți minunată>>. Iar eu ce să-i spun, că sunt ca mărul ăla frumos pe dinafară, dar găunos pe dinăuntru.”, a mai declarat Anca Pandrea, citată de sursa menționată mai sus.

Când a renunțat, de fapt, Anca Pandrea la pozele cu Iurie Darie

Cu toate că la evenimentul monden unde a fost invitată s-a afișat pentru prima dată fără pozele cu Iurie Darie în piept, se pare că Anca Pandrea ar fi renunțat la ele de aproape o lună:

„La pozele lui Iura am renunțat în urmă cu aproape o lună de zile, dar în public am apărut pentru prima dată fără fotografiile lui Iura la petrecerea VIVA!. Am renunțat și la doliu și ar trebui să mă îmbrac mai colorat. Dar e greu, pentru că nu mai am alte haine. Iar cele pe care le mai am, colorate, nu mă mai încap.”, a mărturisit actrița Anca Pandrea pentru Viva.

