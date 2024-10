Anca Țurcașiu, primele imagini alături de nepoțica ei. Concurenta Asia Express, sezonul 7 a devenit bunică de curând

Anca Țurcașiu a făcut publice primele imagini cu chipul nepoatei sale, la aproape 4 luni de când micuța a venit pe lume. Cum a apărut actrița în mediul online cu micuța în brațe, alături și de fiul ei.

La finalul lunii iunie, Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată. Nora ei a adus pe lume o fetiță, care a primit numele Zoe. Concurenta Asia Express, sezonul 7 este extrem de împlinit și acum, tocmai a publicat primele imagini cu chipul nopoatei sale.

Anca Țurcașiu s-a fotografiat alături de fiul și de nepoțica ei. Primele imagini cu chipul micuței

Anca Țurcașiu este o bunică fericită. Actrița în vârstă de 54 de ani nu își mai încape în piele de bucurie după ce băiatul ei i-a dăruit o nepoată.

Zoe a venit pe lume în urmă cu aproape patru luni, însă de atunci, nu au apărut forografii cu chipul micuței. Cu toate acestea, în timp ce fiul ei este o prezență discretă în mediul online, concurenta Asia Express, sezonul 7 nu a mai rezistat tendației de a se mândri cu micuța.

Aceasta a postat pe contul ei de Instagram primele fotografii în care apare alături de fiul ei și de fiica acestuia. Anca Țurcașiu își ține nepoata strans în brațe, în timp ce zâmbește cu gura până la urechi, la cameră.

„Fără cuvinte... doar dragoste și fericire”, a scris ea, în engleză, în descrierea postării care a adunat rapid o mulțime de aprecieri și comentarii de la fanii ei.

„O bunică tânără, fericită și binecuvântată de Dumnezeu!”, a comentat cineva.

„Ce bunică frumoasă, de mică te-am admirat. Ești minunată Anca. Să vă traiască minunea”, a comentat alt fan.

„Ce oameni simpli...parcul Moghioros..sa va bucurați de minune”, a remarcat alt internaut.

Cum a dat Anca Țurcașiu vestea că este bunică

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu a dezvăluit că a devenit bunică la vârsta de 54 de ani. Nora ei a născut o fetiță pe nume Zoe.

„Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a scris concurenta Asia Express - Drumul Zeilor pe contul personal de Instagram.

Așa cum era de așteptat, fanii artistei i-au lăsat mii de aprecieri și mesaje în care o felicită.

Ce relație are Anca Țurcașiu cu nora ei

Recent, Anca Țurcașiu a dezvăluit faptul că, deși are o relație foarte apropiată cu fiul ei, ea nu se implică absolut deloc în viața de cuplu a acestuia.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee.

Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.(…) Mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, spunea Anca Țurcașiu pentru Revista Viva.