Anda Adam, mesaj cu subînțeles, după ce s-a vehiculat că divorțează: "Încerc să mă las de tine de ceva timp, vrei numai să mă schimbi" | Foto

"Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea", a declarat Anda Adam.

Într-adevăr, cei doi au evitat să se afișeze împreună în ultimul timp, însă probabil mizează pe discreție în ceea ce privește căsnicia lor. Chiar dacă au renunțat la verighete și nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, se pare că divorțul nu este luat în calcul.

"Nu mai am același vibe nici când aud te iubesc"

Totuși, un nou gest al Andei Adam a pus fanii pe gânduri. Vedeta a fredonat versurile unei melodii a lui Connect-R și Nane- "Drogul Meu Neinterzis", care pot fi interpretabile, dar fiind contextul actual: