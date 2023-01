Anda Adam, primele declarații după ce s-a căsătorit „în secret” Când urmează nunta și ce planuri mărețe au artista și soțul ei

Adam Adam a pășit de curând în fața ofițerului Stării Civile alături de partenerul ei, Yosif Eudor Mohaci, luându-și prin surprindere comunitatea. Cântăreața a făcut marele pas cu câteva zile înainte de Crăciun, iar planurile pentru căsătoria civilă au fost ținute cât se poate de „secrete”.

Citește și: Din ce câștigă bani Anda Adam. Artista a devenit femeie de afaceri. Cu ce se ocupă: „Va fi un proiect de succes”

Anda Adam, primele declarații după ce s-a căsătorit „în secret”. Când urmează nunta

La aproape o lună de când au devenit soț și soție cu acte în regulă, Anda Adam și proaspătul ei soț se gândesc deja și la organizarea nunții. Artista a vorbit recent despre marele eveniment, dezvăluind că urmează în viitorul apropiat și cununia religioasă, dar și o petrecere fastuoasă de nuntă.

Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci, și-au unit destinele la data de 23 decembrie, atunci când cei doi au decis să își ofere cel mai frumos cadou de Crăciun și să se căsătorească. La eveniment au participat atunci doar câteva persoane apropiate, însă se pare că artista are alte planuri pentru nuntă.

Cei doi parteneri au ținut totul cât se poate de „secret”, anunțând că au făcut marele pas abia ulterior. La prima lor apariție ca soț și soție, în cadrul unui eveniment, Anda Adam și soțul ei au vorbit despre planurile de nuntă.

Momentan, aceștia nu s-au hotărât cu privire la o dată exactă, dezvăluind că își doresc să planifice totul așa cum se cuvine. Anda Adam ar putea îmbrăca însă rochia de mireasă mai repede decât s-ar fi gândit, dacă ea și soțul ei vor fi din nou la fel de spontani.

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a declarat Anda Adam, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Anda Adam tună și fulgeră în scandalul vilei din care se zvonește că a fost evacuată. Ce dezvăluiri a făcut: „Mi-a spart ușa”

Nunta se anunță a fi una grandioasă, cu mulți invitați

În privința petrecerii de nuntă cei doi parteneri nu și-au dorit să fie la fel de spontani deoarece acest eveniment necesită mult mai multă organizare, iar Anda Adam a dezvăluit că își dorește o nuntă grandioasă. Cântăreața și soțul ei au dat de înțeles că vor avea mulți invitați, printre care, bineînțeles, și multe vedete autohtone.

De această dată, Anda Adam a explicat că nu va mai ține totul secret și va fi mai mult decât bucuroasă să anunțe când va avea loc marele eveniment.

„Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la o super petrecere pe care o vom organiza”, a continuat Anda Adam seria dezvăluirilor.

Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă ▶ Vezi ce s-a întâmplat în noul episod America Express, disponibil acum