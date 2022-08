Anda Adam tună și fulgeră în scandalul vilei din care se zvonește că a fost evacuată. Ce dezvăluiri a făcut: „Mi-a spart ușa”

Recent, proprietarul imobilului a lansat în spațiul public câteva acuzații la adresa artistei, susținând că Anda Adam a trebuit să fie evacuată din vilă după ce ar fi refuzat să plece de bunăvoie, în urma nerespectării părții sale de contract și a neplății datoriilor.

Anda Adam a contraatacat însă afirmațiile, explicând că totul nu ar fi decât o modalitate de reclamă „pe spatele său”. Mai mult decât atât, cântăreața a ținut să precizeze că va rezolva această problemă în instanță.

Anda Adam, noi declarații în scandalul cu proprietarul locuinței din care ar fi fost evacuată

„Este o minciună gogonată. Respectivul care are casa de vânzare și cu avocatul care a venit la televizor să-l reprezinte consider că doresc o reclamă, pentru că situația nu stă deloc așa. Eu nici măcar nu am fost dată afară sau evacuată, pentru că noi i-am contactat pentru o predare a cheii acestui imobil, dar nu s-a luat în considerare cererea noastră și există dovezi în acest sens. Vom face o plângere în acest sens”, a declarat vedeta la Antena Stars, potrivit Spynews.

Anda a explicat, pentru sursa anterior menționată, că situația s-ar fi desfășurat într-un cu totul alt mod decât a fost prezentată de proprietarul imobilului cu care se află în prezent „la cuțite”.

Anda Adam ar fi dat un avans pentru cumpărarea casei, dar proprierarul s-ar fi răzgândit. De aici a pornit întregul scandal

Potrivit cântăreței, ea și-a dorit să cumpere locuința, a plătit chiar și un avans în acest sens, însă proprietarul s-a răzgândit între timp, lucru care a generat întreaga situație neplăcută. Artista a explicat că are dovezi din conturile sale bancare că i-a virat proprietarului suma de avans, cu promisiunea că imediat ce va fi făcută succesiunea, casa va fi a ei.

„Domnul acela nu a mai vrut să îmi vândă casa, cu un avans dat, este vorba de un transfer prin bancă, am toate doveziile, există absolut tot. Între timp, până el și-a rezolvat actele de succesiune, pentru că proprietatea nu-i aparține, era pe numele socrului lui care decedase și nu avea cum să vândă.

Eu am fost nevoită să accept să facă el succesiunea, care durează aproximativ șase luni, timp în care el mi-a spus să dau un avans ca să considere că eu voi lua casa, iar după mi-a dat cheia. Eu, de bună credință, am luat cheia, că doar el mi-a dat-o, am făcut locuința după bunul meu gust, mi-am dus lucruri acolo, am avut cățelul în acea casă, aveam lucruri de valoare”, a completat cântăreața.

Anda Adam susține că proprietarul i-a spart ușa și a intrat fără drept în locuință

Ulterior însă, conform Andei Adam, proprietarul s-a răzgândit și a decis să o dea afară, la propriu, pe artistă în locuință. În cadrul aceluiași interviu, vedeta a dezvăluit că proprietarul casei a spart ușa, deși ea avea toate bunurile înăuntrul casei și, pe deasupra, a schimbat și butucul pentru ca ea să nu mai poată intra.

„După ce au ieșit actele m-a anunțat, i-am spus că voi face un credit pentru a achita casa, pe care eu am luat-o pentru mama mea, nu pentru mine. În momentul în care i-am spus că depun actele, dumnealui nu a mai fost de acord să mi-o vândă.

El m-a strâns cu ușa să-i dau foarte rapid toată suma, lucru care i-am explicat că nu se poate. Eu aveam bunurile în această locuință și el a venit și a spart ușa și mi-a schimbat butucul, deci adevărul este total altul. Există o plângere penală și voi face demersurile necesare în direcția asta, pentru că nu poți să intri peste mine în casă”, a mai povestit artista.

