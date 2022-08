Din ce câștigă bani Anda Adam. Artista a devenit femeie de afaceri. Cu ce se ocupă: „Va fi un proiect de succes”

Anda Adam se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, o fiica minunată și cu un aspect fizic de invidiat.

Deși câștigă o sumă mare de bani din pasiunea ei pentru muzică, cântăreața s-a decis să intre în lumea afacerilor. De ceva timp, aceasta și-a lăsat viața de artist deoparte și s-a concentrat mai mult asupra noilor sale proiecte.

Ce afaceri are Anda Adam. Cu ce se ocupă, după divorțul de tatăl fiicei sale

Pentru că este o femeie hotărâtă și ambițioasă, Anda Adam s-a apucat să devină femeie de afaceri. Aceasta a dezvălui că vrea să își lanseze propria linie de cosmetice, iar cel care i-a fost aproape în tot acest timp este iubitul ei.

De asemenea, puțini sunt cei care știu că artista a intrat pe piața de parfumuri, dar și de imobiliare.

„Nu vrei să știi cât am mirosit, mai bine zis. Vreo patru luni am mirosit arome, foarte multe arome. Astăzi trei, mâine 10, după aceea șapte, cinci. Că nasul nu poate duce prea multe, dar să știi că mi-a ieșit combinația asta, … , care este o combinație ce creează foarte mare dependență. Am ales lebăda pentru că mă definește așa, eu sunt o lebăduță așa drăguță, dar mai scot și câte o gheară din când în când.

Glumesc, eu sunt un om foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult sticla, designul, calitatea sticlei. Capacul este din metal. M-a fascinat sticla pentru că eu, de multe ori, când mi-am cumpărat un parfum, m-a convins sticla să cumpăr parfumul așa că am mers și pe ideea asta, că dacă sticla va fi una specială, te va tenta să-l cumperi, apoi te dă pe spate și cum miroase. Deja consider că am plecat într-un proiect cu dreptul și că va fi un proiect de succes”, a mărturisit Anda Adam, potrivit ego.ro.

Anda Adam s-a dedicat în totalitate afacerilor sale anul acesta. Cântăreața și-a deschis un club la Cluj, a vândut și a contruit mai multe imobiliare într-o zonă de lux, dar și-a lansat și o colecție de costume de baie.

„O să scot și cosmetice în ideea în care mie îmi plac foarte mult fardurile, le folosesc foarte mult și vreau să mă extind un pic spre zona asta de make-up. Mai am și alte surprize, dar nu vreau să dezvălui astăzi. Dar eu mai construiesc și niște case, le scot la vânzare, am deschis și club în Cluj, am și colecția de costume de baie, dar nu degeaba am scos piesa, care mă definește, și anume, „Poate fata””, a mai adăugat Anda Adam, vizibil mândră de realizările sale din ultima perioadă, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, cântăreața este foarte ambițioasă atunci când vine vorba de planurile sale de viitor. De altfel, artista câștigă sume impresionante de bani de pe urma afacerilor sale de până acum.

