Andreea Antonescu a anunțat că ea și tatăl mezinei sale s-au despărțit: „Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei”

Andreea Antonescu a publicat pe contul său de Instagram o veste care i-a surprins pe fani. Cântăreața a anunțat că relația dintre ea și tatăl micuței sale s-a încheiat din cauza „nepotrivirii de caracter”.

Anunțul despărțirii vine la 3 luni după ce artista a devenit mamă pentru a doua oară.

Andreea Antonescu s-a despărțit de iubitul ei. Primele declarații ale cântăreței: „Vreau să aflați de la mine”

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter. Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei. Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta acest subiect”, a scris Andreea Antonescu pe contul său de Instagram.

Andreea Antonescu a șters de pe contul său de Instagram fotografiile cu fostul iubit.

Potivit declrațiilor făcute de vedetă, ea și fostul iubit s-au cunoscut în perioada pandemiei, atunci când ea a fost invitată la emisiunea moderată de cel care acum îi e partener.

„Victor m-a contactat în perioada pandemiei pentru a participa, ca invitată, la emisia pe care el o modera. Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă, pentru că eram departe de a mă gândi la o relație mai mult decât amicală! După cum era de așteptat, el a făcut primul pas… Eu sunt mai de modă veche din acest punct de vedere!”, a declarat Andreea Antonescu potrivit Unica.ro.

Andreea Antonescu a născut în decembrie 2022. Ea a plecat în America Express alături de Andreea Bălan, când încă nu știa despre sarcină.

Invitată la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, Andreea Antonescu a mărturisit că a stat cu inima strânsă până când și-a văzut fetița în ecografii. A ales deja și numele pentru fetița ei, însă nu vrea să le spună public încă.

„Am avut emoții foarte mari până am văzut fetița. Am făcut toate analizele de pe fața pământului și în fiecare zi de la Dumnezeu îi mulțumesc pentru această minune de fetiță. Nu am arătat-o. E o superbitate. Nu e nici numele public, sunt două prenume și unul dintre ele o reprezintă 100%. Fetița este minunată” a declarat Andreea Antonescu la Xtra Night Show.

