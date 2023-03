Deși a fost căsătorită, Andreea Antonescu nu a purtat rochie de mireasă. Motivul pentru care nu și-a dorit nuntă

Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vrînceanu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și de curând au devenit și părinții unei fetițe. Cei doi s-au cunoscut în perioada pandemiei, atunci când artista a fost invitată la emisiunea moderată de Victor Vrînceanu. Totul a decurs de la sine și nu a fost nevoie de mult timp ca cei doi să formeze un cuplu.

„Victor m-a contactat în perioada pandemiei pentru a participa, ca invitată, la emisia pe care el o modera. Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă, pentru că eram departe de a mă gândi la o relație mai mult decât amicală! După cum era de așteptat, el a făcut primul pas… Eu sunt mai de modă veche din acest punct de vedere!”, a declarat Andreea Antonescu potrivit Unica.

Motivul pentru care Andreea Antonescu nu-și dorește nuntă: „Toate prietenele erau foarte agitate în ziua nunții”

Deși relația lor s-a desfășurat rapid și au trecut rapid la un alt nivel, se pare că artista nu este genul de femeie care să viseze la rochia de mireasă. În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Andreea Antonescu a mărturisit că nu a îmbrăcat rochia de mireasă și spune că nici nu este adepta nunții. Din ce a dat de înțeles, Andreea Antonescu ar vrea să evite agitația pe care o provoacă acest eveniment important din viața unor tineri.

„Până în momentul acesta, în viața personală, vorbind de nuntă, eu nu am purtat rochie de mireasă decât atunci când am avut o prezentare de modă, când am defilat sau când am avut o ședință foto pentru o revistă. Nu a fost un țel și nici nu am visat rochia de mireasă. Plus că mai era faza aia. Toate prietenele, cunoștințele mele, erau foarte agitate în ziua nunții, ba fusta, prea lungă, ba le dureau picioarele. Aveau tot felul de probleme și am zis să stau cumințică în banca mea”, a declarat Andreea Antonescu.

Însă dacă Andreea Antonescu nu-și dorește nuntă, iată că vara aceasta tot va fi o petrecere importantă pentru ea și iubitul ei. Este vorba despre botezul fetiței sale pe care a început deja să-l organizeze. Artista spune că a ales o dată la care să fie liberă și Sienna pentru a putea participa. Cât despre programul artistic, Andreea spune că nu va rezista tentației de a urca pe scenă.

„Botezul va avea loc la începutul verii, pentru că atunci are și Sienna vacanță și vrem să fim împreună la un asemenea eveniment. Am ales și nașii, încă dinainte de a se naște bebelina. Nu știu dacă voi rezista să nu cânt și eu, mai ales că la mai toate evenimentele prietenilor la care sunt invitată, fără excepție, mi se cere să și fac un program artistic… Măcar o piesă!”, a mai declarat artista potrivit aceleași surse citate mai sus.