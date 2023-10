Andreea Antonescu a dezvăluit ce pasiune are Sienna, fiica mai mare. Cerința neobișnuită pe care copila i-o adresează mamei sale

Andreea Antonescu a dezvăluit care este cel mai mare vis al fiicei sale mai mari, Sienna. Iată pasiunea neașteptată pe care o are copila!

Andreea Antonescu este o super mămică! Cântăreața nu doar că acordă prioritate carierei sale și se îngrijește de ea, dar reușește, în același timp, să le acorde extrem de multă atenție fiicelor sale, ambele fiind în etape diferite ale vieții.

Jumătatea trupei Andre își susține fetițele la orice pas, mai ales atunci când vine vorba despre educația lor. Iată ce a dezvăluit sexy mămica despre pasiunea fiicei sale mai mari, dar și cum o ajută pe copilă să o fructifice!

Ce își dorește să învețe fiica Andreei Antonescu

Andreea Antonescu trăiește în prezent cea mai fericită perioadă a vieții sale. După ce mai mulți ani a locuit în America, pentru studii, Sienna, fiica mai mare a cântăreței, s-a întors definitiv în România. Astfel, șatena trăiește bucuria de a-i avea pe ambii copii alături, motiv pentru care nu le scapă deloc din ochi.

Iar, nu de puține ori, Andreea Antonescu împărtășește și cu urmăritorii de pe Instagram activitățile pe care le fac împreună. Recent, cântăreața le-a făcut o dezvăluire neașteptată fanilor și a precizat că Sienna își dorește extrem de tare să învețe japoneza. Zic și făcut, iar frumoasa mămică susține că au început deja să asculte melodii în această limbă:

„Bună dimineața, dragilor! Noi ne-am făcut așa o rutină zilnică, în fiecare dimineață pentru a ne da o stare de bine, Sienna dă play unor piese preferate. În această dimineață a ales să dea play unei piese în japoneză, pentru că ea își dorește foarte tare să învețe limba japoneză.”, a povestit Andreea Antonescu pe contul personal de Instagram, citată de o publicație mondenă.

Cum se descurcă Andreea Antonescu în rolul de mamă singură

Andreea Antonescu își crește singură cele două fetițe, iar, contrar așteptărilor, acest lucru pare să o împlinească pe deplin. Deși sunt și momente când îi este greu, vedeta recunoaște că la finalul zilei are parte de toată satisfacția din lume:

„Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trait în viața mea și sunt foarte fericită. (...) Nu spun că nu mai pot, pentru că, la finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic.”, a declarat Andreea Antonescu pentru o publicație online, citată de sursa menționată mai sus.

