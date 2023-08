Cum a reușit Andreea Antonescu să slăbească spectaculos la 7 luni de la naștere. Ce aliment banal a eliminat din dieta ei

Andreea Antonescu a vorbit despre secretul care o menține într-o formă fizică de invidiat. După nașterea celei de-a doua fiice, cântăreața a reușit să renunțe rapid la kilogramele în plus și nu se ferește să se pozeze în costume de baie și ținute îndrăznețe.

În urmă cu doar 7 luni, Andreea Antonescu a adus pe lume cea de-a doua fetiță a sa, dar s-a recuperat spectaculos. Timpul și cele două sarcini par că nu și-au lăsat deloc amprenta asupra trupului frumoasei brunete care arată spectaculos. Cântăreața a fost recent într-o vacanță alături de fiicele ei și de mama sa, iar fanii au avut ocazia să îi admire trupul fără cusur.

Andreea Antonescu nu s-a ferit să posteze în mediul online mai multe fotografii în care apare doar într-un costum de baie din două piese. Partea brunetă a trupei Andre se mândrește cu silueta ei pentru care însă muncește din greu la sală, dar o obține și datorită dietei.

Cum a reușit Andreea Antonescu să slăbească spectaculos la 7 luni de la naștere

Vedeta care a oferit recent un interviu pentru viva.ro recunoaște că cele 10 kilograme pe care le-a luat în sarcină au ambiționat-o să revină la silueta de invidiat.

Aceasta a vorbit deschis despre modul prin care a reușit să slăbească și să ajungă, în prezent, la doar 44 de kilograme.

„Eu sunt o persoană sinceră! De data aceasta, chiar am avut noroc, mă așteptam să iau mult în greutate, dar, știindu-mă foarte ambițioasă, am fost convinsă că voi reuși să scap de ele relativ repede, cu un stil de viață sănătos plus sală. N-am avut emoții că mă va prinde vara cu kilograme în plus. Exact cum spuneam, viața e plină de surprize, iar acum chiar nu a trebuit să mă străduiesc deloc. La maximum două săptămâni de la naștere, am scăpat și de burtică, poate și datorită faptului că, înainte să rămân însărcinată, am mers la sală non-stop un an și jumătate.

Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că și înainte de a rămâne însărcinată pentru a doua oară facea regluat mișcare fie că era vorba despre body pump, pilates, glutes.

În prezent, am 44 de kilograme. Încerc să mănânc pe cât posibil produse sănătoase, am deja câțiva ani de când am renunțat la zahărul din cafea și am combinat acest stil de alimentație cu multă sală”, a spus fosta concurentă America Express pentru sursa citată.

Andreea Antonescu s-a întors recent dintr-o minivacanță unde nu s-a ferit să își pozeze trupul fără cusur din toate unghiurile. Potrivit click.ro, frumoasa vedetă a fost însoțită de mama sa, cele două fiice și o prietenă de ale Siennei.

Escapda între fete de la mare a fost pe placul tuturor și pare că vedeta se bucură din timp de timpul petrecut cu cele mai dragi persoane, în ciuda desrpărțirii prin care a trecut, la scurt timp după naștere.

