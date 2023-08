Sienna, fiica Andreei Antonescu se mută în România după mai mulți ani în care a locuit în America pentru studii. Care este motivul

Andreea Antonescu a confirmat faptul că fiica ei cea mare, Sienna, s-a întors în România și va rămâne aici, după ce mai mulți ani a locuit în America, la studii. Iată ce a declarat cântăreața!

Andreea Antonescu a explicat că distanța a fost o problemă pentru ea dat fiind faptul că nu putea vorbi cu fiica ei atât de eficient, din cauza fusului orar diferit.

Andreea Atonescu, despre venirea fiicei sale din America. Care a fost motivul pentru care ea a decis acest lucru

Andreea Antonescu a explicat de ce fiica ei, Sienna, a decis să se mute în România, după ce mai mulți a locuit în America la studii.

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea. Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele.

Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz. Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală. Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a dezvăluit Andreea Antonescu, pentru cancan.ro.

Cum a reușit Andreea Antonescu să slăbească spectaculos la 7 luni de la naștere

Vedeta care a oferit recent un interviu pentru viva.ro recunoaște că cele 10 kilograme pe care le-a luat în sarcină au ambiționat-o să revină la silueta de invidiat.

Aceasta a vorbit deschis despre modul prin care a reușit să slăbească și să ajungă, în prezent, la doar 44 de kilograme.

„Eu sunt o persoană sinceră! De data aceasta, chiar am avut noroc, mă așteptam să iau mult în greutate, dar, știindu-mă foarte ambițioasă, am fost convinsă că voi reuși să scap de ele relativ repede, cu un stil de viață sănătos plus sală. N-am avut emoții că mă va prinde vara cu kilograme în plus. Exact cum spuneam, viața e plină de surprize, iar acum chiar nu a trebuit să mă străduiesc deloc. La maximum două săptămâni de la naștere, am scăpat și de burtică, poate și datorită faptului că, înainte să rămân însărcinată, am mers la sală non-stop un an și jumătate”.

Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că și înainte de a rămâne însărcinată pentru a doua oară facea regluat mișcare fie că era vorba despre body pump, pilates, glutes.

În prezent, am 44 de kilograme. Încerc să mănânc pe cât posibil produse sănătoase, am deja câțiva ani de când am renunțat la zahărul din cafea și am combinat acest stil de alimentație cu multă sală”, a spus fosta concurentă America Express pentru sursa citată.

Andreea Antonescu s-a întors recent dintr-o minivacanță unde nu s-a ferit să își pozeze trupul fără cusur din toate unghiurile. Potrivit click.ro, frumoasa vedetă a fost însoțită de mama sa, cele două fiice și o prietenă de ale Siennei.