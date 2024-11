Andreea Antonescu a recunoscut că nu a fost invitată de Andreea Bălan la concertul de la Sala Palatului. Cum a comentat situația

Andreea Antonescu, declarații despre absența de la marele eveniment al Andreei Bălan! Iată ce a dezvăluit despre relația lor actuală!

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format trupa Andre în urmă cu mulți ani, însă acum cele două par să nu mai fie atât de apropiate precum erau odată.

Cele două artiste au trecut dea-a lungul timpului prin mai multe situații dificile care le-au făcut să meargă pe drumuri diferite și să își vadă fiecare de viața ei.

Iată care este relația dintre cele două acum și ce a spus Andreea Antonescu după ce nu a fost invitată la concertul Andreei Bălan de la Sala Palatului!

Andreea Antonescu a recunoscut că nu a fost invitată de Andreea Bălan la concertul de la Sala Palatului

Andre a fost una dintre cele mai populare trupe din România la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Cele două artiste au venit cu un stil unic în muzica românească prin piesele lor energice, ținute colorate și stiluri de dans care s-au transformat în adevărate trenduri.

Din păcate trupa s-a destrămat ceva ani mai târziu, iar cele două nu și-au mai vorbit pentru o perioadă lungă de timp.

Atât Andreea Antonescu, cât și Andreea Bălan și-au continuat carierele solo, însă surpriza cea mare a avut loc după aproape 15 ani mai târziu de la destrămarea trupei, atunci când cele două au îngropat securea războiului și au decis să se reunească, participând chiar și la America Experss împreună.

Cu toate acestea, în prezent cele două își urmează în continuare proiectele personale, chiar dacă nu au confirmat o nouă despărțire.

De curând Andreea Bălan a avut un concert important la Sala Palatului, acolo unde fanii se așteptau să o vadă și pe Andreea Antonescu.

Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, iar artista a decis să vorbească public despre faptul că nu a fost invitată să participe: „Așa a considerat ea. Mai mult nu e despre mine”.

Iată care este relația dintre cele două la momentul actual:

„Ne-am susținut, am fost aproape și vreau să cred că ne-am ajutat reciproc. (…) Întotdeauna au fost perioade mari în care am vorbit și perioade în care s-a așezat liniștea între noi două. S-a aşternut liniște între noi două, (n.r. făcând referire la relaţia lor actuală), dar Andreea este un om pe care îl respect. Este o femeie ambițioasă, este o femeie puternică, este o femeie independentă.” a povestit Andreea Antonescu la Fresh by Unica.

Artista a depănat amintiri din America Express și a recunoscut că nu ar fi putut să participe cu altcineva înafară de Andreea Bălan sau fratele său. Iată la ce concluzie a ajuns!

„Consider că o condiție importantă de a participa constă în să participi alături de o persoană pe care o cunoști foarte bine și cu care ai o chimie foarte bună. Singurele persoane cu care aș fi participat ar fi fost ea și fratele meu. Nu știu dacă aș fi participat, de exemplu, cu Răzvan, dacă am fi făcut o figură mai frumoasă, dar pot să spun că tot ce s-a întâmplat acolo și toate experiențele prin care am trecut acolo m-au schimbat mult”, a mai spus Andreea Antonescu la Fresh by Unica.

