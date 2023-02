Andreea Antonescu, imagine adorabilă cu fiica ei cea mică. Cât de mult a crescut mezina familiei

Andreea Antonescu a demonstrat în cadrul competiției America Express că este o femeie puternică și obține mereu ceea ce își dorește. Cu toate acestea, ca orice mamă, are punctele ei sensibile și acestea sunt cele două fiice ale sale. Deși trăiește una dintre cele mai frumoase perioade, după ce în urmă cu două luni a adus pe lume cea de-a doua fetiță, vedeta trăiește cu inima îndoită.

Andreea Antonescu, mesaj emoționant despre dorul de Sienna. Ce imagine a postat cu fiica ei cea mică

Cu toate că încă nu a publicat nicio imagine cu chipul celei de-a doua fiice, concurenta America Express se laudă cu micuța. Ea își ține mereu la curent fanii cu ce e nou în viața ei și împărtășește atât veștile bune, cât și detaliile mai puțin fericite din viața ei.

Recent, aceasta a distribuit o fotografie adorabilă cu cea mică, însoțită de un mesaj dureros. Ea s-a fotografiat ridicându-și în brațe fiica îmbrăcată într-o salopetă pufoasă cu cireșe. Pentru a-i ascunde indentitatea, vedeta i-a ridicat și gluga, dar chiar și așa imaginea a strâns mii de aprecieri și comentarii.

Postarea a fost însoțită și de o desciere cu gust „dulce-acrișor”. În timp ce se bucură de noua ei viață, Andreea Antonescu este cu neîncetat cu gândul și la Sienna, fiica adolescentă care trăiește în SUA.

„Fericire mai mare pe pământ nu există! Cele mai frumoase trăiri sunt oferite de cele două minuni ale mele. @sienna_spak nu e lângă noi în poză, dar e în inima și mintea noastră în fiecare secundă. Numai mamă să nu fii cu sufletul împărțit pe două continente”, a scris cântăreața pe contul ei de Instagram.

Motivul pentru care Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, locuiește în SUA

Deși la început s-a înțeles că Sienna locuiește în SUA alături de tatăl ei, Traian Spak, vedeta a venit recent cu o serie de clarificări. Ea a meționat că fostul ei soț trăiește în Nevada, iar fiica ei se află în, prezent, în Los Angeles, alături de bunica ei, mama Andreei.

Pentru că adolescenta și-a dorit să studieze acolo, cântăreața nu a vrut să îi taie aripile, însă a rugat-o pe mama ei să o însoțească. Ele se vizitează ori de câte ori pot, mai ales că acum și Andreea Antonescu a obținut cetățenia americană.

Sienna a ales să meargă în State la studii pentru un an și asta deoarece ea a făcut un an de grădiniță acolo, după care, în vacanțe, urma tot felul de cursuri, i-a plăcut și tocmai de asta s-a decis ca un an să încerce să studieze acolo. Nu este o decizie luată definitiv, este doar o încercare, nu e vreo garanție că va rămâne și anul următor acolo, e posibil să se întoarcă în România și să-și continue studiile aici.

A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu mama, s-a mutat și ea acolo pentru o perioadă, pentru a fi alături de Sienna, pentru a nu-mi trimite copilul într-un campus, să nu rămână singură.

Sienna locuiește acum în Los Angeles, împreună cu mama mea, Traian locuind într-un alt stat, în Nevada. Într-adevăr, se văd foarte des, au o relație frumoasă, exact cum a fost și până acum, dar nu există această variantă: că Sienna să fi ales să fi rămas cu Traian”, a spus Andreea Antonescu pe Instagram.

