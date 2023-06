Andreea Antonescu, prima imagine de la botezul mezinei sale. Cine i-a mai fost alături în portretul adorabil de familie | Foto

Artista a publicat prima imagine de la botezul fiicei sale cu Victor Vrînceanu. Alături de ea a fost și fata cea mare, Sienna, care locuiește în America cu tatăl ei, Traian Spak. Iată cel mai adorabil portret de familie cu mama și cele două fiice!

Andreea Antonescu, prima imagine de la botezul fiicei sale, Venice-Victoria. Cine i-a mai fost alături în portretul adorabil de familie | Captură Instagram

Andreea Antonescu a fost prinsă în ultima perioadă cu pregătirile pentru botezul fiicei sale, Venice Victoria.

Astăzi a venit, în sfârșit, ziua cea mare, căci în acest moment are loc marele eveniment din familia cântăreței! Artista se declară recunoscătoare pentru tot ce trăiește acum, mai ales că și fiica mai mare, Sienna, este alături de ea în clipele prețioase pe care le trăiește. Iată cum au arătat cele trei la evenimentul sfânt!

Andreea Antonescu a publicat prima imagine de la botezul fiicei sale, Venice Victoria | Foto

Andreea Antonescu a publicat prima imagine de la biserică, acolo unde se înfăptuiește botezul fiicei pe care o are din relația cu Victor Vrînceanu. Artista a ales să facă ceremonia de botez la Mănăstrea Cașin, acolo unde, în urmă cu 12 ani, ar fi botezat-o și pe Sienna, potrivit click.ro.

„Sunt super emoționată! Azi este ziua cea mare! Am pregătit în cel mai mic detaliu tot acest botez, cu tot sufletul! Nu mi-am putut stăpâni emoțiile în biserică și mi-au dat lacrimile, e normal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că bebelina are parte de un botez și un eveniment frumos și că a ieșit totul așa cum ne-am dorit!”, a declarat Andreea Antonescu pentru sursa citată mai sus.

Pentru ziua cea mare, Andreea Antonescu a ales să poarte o rochie lungă, de culoare lila, cu un decolteu generos și crăpătură pe picior, care a lăsat la vedere o pereche de sandale aurii. Artista a fost ca o adevărată zână pentru fiica ei, optând pentru niște bucle lejere care i-au încadrat perfect trăsăturile, dar și machiajul.

Însă, ea nu a fost singura care a strălucit, căci fiica cea mare, Sienna, s-a asortat cu mama și sora mai mică, îmbrăcând o rochiță roz, de vară, cu motive florale și umerii mari, căzuți. În picioare, adolescenta a ales să își pună o pereche de sandale albe, cu platformă, amintindu-ne de stilul vestimentar al mamei sale.

Și micuța Venice Victoria a atras atenția tuturor, mai ales că este și protagonista evenimentului! Fetița Andreei Antonescu și a jurnalistului Victor Vrînceanu a fost accesorizată cu multe volane și o coroniță înflorată, fiind extrem de drăgălașă!

În jurul orei 20:00, Andreea Antonescu își așteaptă invitații într-un alt cadru de poveste, acolo unde va avea loc petrecerea de botez:

„Ca locație am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat. Exact la Jubile, acum 12 ani, am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna, o va boteza și pe Venice Victoria.”, a mărturisit Andreea Antonescu, înainte de eveniment, pentru sursa citată mai sus.

Cum a fost surprins tatăl micuței Venice Victoria la botez

Deși sunt despărțiți, Victor Vrînceanu a fost alături de fiica sa și de mama acesteia la evenimentul sfânt.

Cu toate că a păstrat mai mereu un pas în spate, Andreea Antonescu fiind figura principală, fostul partener al artistei a asistat respectuos la slujbă. La un moment dat, datorită ritualurilor impuse de ceremonie, Victor Vrînceanu a stat cu umărul lipit de fosta sa iubită.