Cântărețele din România sunt cunoscute și pentru frumusețea lor. Însă aspectul fizic nu a fost întotdeauna în favoarea lor.

Industria muzicală din România este tot mai populată de voci minunate. Artistele, mai ales, își pun la bătaie și aspectul fizic. Dacă unele dintre artistele autohtone depun eforturi pentru a se încadra în standardele de frumusețe impuse de societate, uneia dintre ele îi vine mult mai ușor, dispunând de arme naturale.

Cântăreață autohtonă căreia frumusețea i-a pus bețe-n roate. Prietena ei a dat-o de gol: „Au vrut profesorii să o dea jos”

Este vorba de Raluka, în vârstă de 35 de ani. Artista a fost întotdeauna o prezență deosebită pe scenă atât din punct de vedere muzical, cât și al aspectului.

Mai mult decât atât, Raluka și-a demonstrat și rezistența în cel mai dur show, Asia Express, pe care l-a câștigat alături de prietena sa Ana Banciu. Totodată, cele două au participat și la show-ul transformărilor totale, Te cunosc de undeva, unde și-au demonstrat calitățile cameleonice.

Ana Baniciu este și cea care a dat-o de gol pe Raluka, care risca să fie dată afară de la un bal al bobocilor.

Raluka este extrem de atentă la alimentație, devenind vegetariană, și la stilul său de viață, având o rutină dinamică, făcând sport.

Artista este apreciată pentru vocea inconfundabilă, iar ținuta pe scenă o scoate și mai mult în evidență.

Cu toate acestea, nu este ferită de momente stânjenitoare. Conform unei surse, aceasta a riscat să fie dată afară de la o petrecere, deoarece a fost considerată „prea sexy”.

Ana Baniciu a povestit totul, fiind prietena Ralukăi de aproximativ nouă ani. Cele două se cunosc foarte bine și au încredere deplină una în cealaltă, Raluka fiind și nașa fiului Anei.

Ana Baniciu a văzut-o prima oară pe Raluka la Balul Bobocilor, iar momentul i-a rămas întipărit în minte. Ținuta sexy a cântăreței a atras și atenția profesorilor, care au vrut să o scoată de pe scenă.

„Zic eu adevărul! Eram la studio împreună, unde am cunoscut-o pe Ralu. De fapt, eu am văzut-o prima oară când a cântat la Balul Bobocilor, când am terminat eu clasa a XII-a și arăta într-un fel… Toți colegii mei erau (wow!)”, relatează Ana Baniciu.

„Au vrut profesorii să mă dea jos”, susține și Raluka.

„Da, au vrut profesorii să o dea jos. Țin minte că era îmbrăcată într-un body cu niște ciorapi negri. M-am gândit: <<Raluka ne face aici stricăciuni.>> Am stat aici 12 ani să construim niște relații… Apoi ne-am întâlnit la studio, unde Raluka era cea mai șmecheră dintre noi toți, fie vorba între noi. Era mai vehementă, mai puternică. Eu m-am gândit că mai bine nu intru în gura ei!

Până când am plecat într-o experiență împreună și ne-am dat seama că noi ne înțelegem foarte bine și nu mai scăpăm una de alta”, completează Ana.