Zarug, de nerecunoscut după ce a slăbit 35 de kilograme în câteva luni. Cum arată acum fostul concurent de la Te cunosc de undeva

Ce dietă a ținut Zarug pentru a avea parte de o transformare radicală. Artistul avea 126 de kilograme, iar rezultatele la analize erau „catastrofale”.

Zarug și-a luat prin surprindere susținătorii după ce a reușit să slăbească destul de mult într-o perioadă relativ scurtă, demostrând o transformare uimitoare așa cum obișnuia să o facă și în show-ul Te cunosc de undeva, acolo unde a participat alături de Jazzy Jo în sezonul 17.

După ce a făcut senzaţie în ipostaza de concurent, Zarug a surprins în cadrul Te cunosc de undeva! After Party toate momentele amuzante din culisele show-ului, comentând fiecare transformare şi arătându-le telespectatorilor tot ce nu văd în emisiunea de la televizor.

El a intrat rapid la sufletul telespectatorilor și a continuat să fie urmărit în online chiar și după ce sezonul s-a încheiat, motiv pentru care acesta și-a dorit să creeze o legătură cu fanii săi în mediul online, acolo unde postează diferite experiențe din viața sa de zi cu zi.

La fel s-a întâmplat și în ultima perioadă când Zarug le-a prezentat internauților imagini în care a fost de nerecunoscut după ce a reușit să slăbească semnificativ.

Iată cum arată acum fostul concurent de la Te cunosc de undeva și ce dietă l-a ajutat să topească kilogramele!

Fashion queen-ul incontestabil al culiselor Te cunosc de undeva, coach de amuzament şi voie bună şi jurat părtinitor şi subiectiv, de dragul divertismentului, după cum chiar el s-a descris de-a lungul timpului, Zarug a luat decizia imediată de a slăbi după ce a efectuat un set de analize medicale care au indicat anumite probleme de sănătate ce necesită o atenție mult mai sporită asupra alimentației sale.

Așa cum a menționat chiar el, rezultatele analizelor „catastrofale” l-au împins către o schimbare drastică din punct de vedere fizic.

Au fost zile în care nu mâca deloc, însă acum se bucură că a reușit să obțină o stare și o condiție fizică mult mai bună, după eliminarea celor 35 de kilograme.

„Nu mănânc. Mănânc porții mici, așa ca de copilași. Mi-am făcut niște analize în octombrie 2023 și alea au fost catastrofale. A fost momentul acela trigger când ori faci ce trebuie, ori îți cumperi sicriu. Nu aveam bani de sicriu și era cazul de multă vreme pentru că ajunsesem la 126 de kilograme și nu era ignatul. M-am tot mințit că mă plac așa cum sunt, dar nu era chiar așa și organismul meu suferea. Am avut 126 de kilograme, am slăbit 35 de kilgorame și aș vrea să mai dau jos încă 15 ca să ajung la o greutate normală”, a povestit Zarug în cadrul Știrilor Antena Stars.

Acum alimentația sa se bazează pe supe, salate, legume, brânză, carne într-o cantitate redusă, iar totul este cu măsură: „Niște legume, niște brânză, niște carne, dar tăiată foarte mărunt, că pănă o tai mă satur, altfel nu o pot mesteca, salate, supe, o tristețe. Îmi place mâncarea, sunt dependent de mâncare. Am momente în care visez la niște jeleuri. Am luat metroul o stație în plus să-mi caut jeleurile preferate într-un magazin. Acum mănânc conștient și cu măsură. Nu mai mănânc după ora 18:00, înainte mâncam la orice oră.”.

Iată cum arată după transformarea uluitoare!

