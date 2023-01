Andreea Antonescu, siluetă de invidiat la 3 săptămâni de la naștere. Mesajul scris de o internaută: „Te-ar fi ajutat alaptatul”

Andreea Antonescu este una dintre cele mai longevive artiste de la noi din țară. A debutat alături de Andreea Bălan în trupa Andre și împreună au făcut furori pe vremea aceea cu melodiile lor care sunt ascultate chiar și de generațiile actule.

De curând, Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară și este mai fericită ca niciodată. Artista a adus pe lume pe 19 decembrie o fetiță perfect sănătoasă și imediat cum a putut a împărtășit marea veste cu fanii din mediul online.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea Antonescu pe Facebook.

Cum arată Andreea Antonescu la trei săptămâni de la naștere

Vestea că Andreea Antonescu este însărcinată la 40 de ani a luat prin surprindere. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu și împreună și-au întemeiat o familie. Cei doi și-au anunțat relația în mod public la două zile după ce Andreea Antonescu a anunțat că este însărcinată.

Acum, la doar 3 săptămâni de la naștere, Andreea s-a afișat în mediul online cu o siluetă de invidiat. Le-a arătat fanilor că s-a recuperat miraculos după naștere.

„Și da… mi-am revenit fizic! Nu contează că am 40 de ani, ca am născut de 3 săptămâni… am reușit să revin la forma inițială, pe lângă faptul că am mai primit de la Dumnezeu încă o minune de fetiță. Ai încredere în visurile tale, în tine și în ce îți e menit în această viață, restul sunt detalii”, a scris Andreea Antonescu în mediul online.

Cum au comentat internautele apariția Andreei Antonescu

Cu toate că unele colege de breaslă și fane au felicitat-o pentru felul în care arată, au fost și cârcotași care spun că nu ar trebui promovat în exces idealul de siluetă perfectă după naștere.

„Bravo și foarte bine pt tine, dar hai sa nu promovam standarde post-naștere care nu pot fi atinse de toată lumea și care pot sa agraveze depresia post-natală a unora. Sa fim realiști ca nu toată lumea revine atât de repede la corpul de dinainte, fie ca nu au resurse, fie ca nu este posibil. P.S. No hate”, a fost comentariul scris de o internaută.

De asemenea, artista a mai fost trasă la răspundere și că nu alăptează, fapt care nu a fost confirmat de ea, ba din contră.

„Te-ar fi ajutat alăptatul, dar nu am văzut nicio postare, din păcate. Cam despre asta e maternitatea la 40 de ani. Și despre alăptare pentru că e cea mai bună formă de a-ți reveni și pentru bebelină sursa de hrană primordială”, a fost comentariul unei fane, iar răspunsul Andreei Antonescu a venit imediat: „Și în afară de pompa pe care o folosesc și pe care am postat-o deja, ce ar fi trebuit să arăt🤔? Copilul la sânul meu gol?”

