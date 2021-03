Andreea Bălan, 2 ani de la stopul cardiac și de la nașterea fetiței sale. Ce surpriză a pregătit fanilor

4 martie este o dată extrem de importantă pentru Andreea Bălan: este ziua de naștere a fiicei sale Clara și ziua în care a avut parte de o cumpănă în viață. Pe 4 martie 2019 medicii de la spitalul în care a născut Andreea Bălan se luptau să-i salveze viața artistei. Chiar după ce a născut prin operație de cezariană, Andreea Bălan a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au resusciatat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Acum, Andreea Bălan spune că în ziua de 4 martie 2019 a primit o a doua șansă la viață.

„Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică Lichidul amiotic din placentă migrează în sânge. Imediat cum am intrat în stop cardio respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată. Apoi, dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am stat vreo două zile. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost promţi şi au ştiut cu ce se confruntă", povestea vedeta în urmă cu 2 ani.

Citește și: Andreea Bălan, apariție incendiară într-o rochie extrem de scurtă. Cum s-a lăsat fotografiată artista

Andreea Bălan a trecut peste acele momente dificile și în prezent se bucură să fie mama a două fiice superbe.