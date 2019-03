Andreea Bălan a ajuns iar pe masa de operație, din cauza tăieturii de la cezariană. S-a trezit într-o baltă de sânge

Ultimele vești despre starea de sănătate a Andreei Bălan nu sunt deloc bune. Artista a ajuns iar pe mâna medicilor, după ce s-ar fi prezentat la clinica unde a născut, acuzând sângerări mari. Andreea Bălan a fost operată din nou și se află în acest moment în spital.

Potrivit spynews.ro, care a obținut informații din cadrul spitalului unde este internată Andreea Bălan, medicii au descoperit că s-au format nişte hematoame sub operaţia de cezariană şi a fost nevoie urgentă de o nouă intervenţie chirurgicală.

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii, în urmă cu două săptamâni

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană. Vedeta s-a aflat la cumpăna dintre viaţă şi moarte, atunci când, pe masa de operaţie i s-a oprit inima, după doar câteva minute după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță, care poartă numele de Clara Maria.

(*Andreea Bălan, prima imagine cu Clara Maria)

"Puteam să nu mai fiu acum dacă nu se acționa imediat. Medicii au luat cele mai bune decizii. Am fost inconștientă 20 de ore. Abia azi am cunoscut-o pe Clara, nu-mi vine să o las din brațe, m-au mutat în salon, care e atât de frumos decorat. Medicii povestit când m-am trezit că am fost la un pas să mor. Am rămas uimită, nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. A trecut moartea pe lângă mine", a povestit Andreea Bălan, în primul interviu în direct, la "Acces Direct".