Video. Andreea Bălan, în direct, la Acces Direct, după stopul cardiac: "Am fost inconștientă 20 de ore, la limita morții"

A fost la cumpăna dintre viaţă şi moarte, atunci când, pe masa de operaţie i s-a oprit inima. Andreea Bălan a vorbit în exclusivitate despre ce s-a întâmplat în momentul în care a născut-o pe Clara Maria. Andreea Bălan a intrat în legătură telefonică directă, la "Acces Direct" și a povestit ce s-a întâmplat în timpul nașterii.

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, iar vestea a venit ca un trăsnet atât asupra familiei, cât și asupra celor care o îndrăgesc pe artistă.



Toată lumea a așteptat cu sufletul la gură veștile despre starea de sănătate a Andreei Bălan, după ce artistei i s-a oprit inima în sala de operație.

"Acum sunt bine, după două zile. Puteam să nu mai fiu acum dacă nu se acționa imediat. Medicii au luat cele mai bune decizii. Am fost inconștientă 20 de ore. Abia azi am cunoscut-o pe Clara, nu-mi vine să o las din brațe, m-au mutat în salon, care e atât de frumos decorat. Medicii povestit când m-am trezit că am fost la un pas să mor. Am rămas uimită, nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. A trecut moartea pe lângă mine", a povestit Andreea Bălan, în direct.

