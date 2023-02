Andreea Bălan, copleșită de dorul fiicelor la America Express. A fost la un pas să renunțe la competiție

Andreea Bălan a mărturisit că s-a aflat la un pas să renunțe la America Express, copleșită fiind de dorul fiicelor sale. În momentul în care a spus „da” aventurii, vedeta TV știa că emisiunea presupune un test din toate punctele de vedere, pe care era cât pe ce să îl pice.

Andreea Bălan s-a gândit să renunțe la America Express. Cu cine au rămas fetițele ei

Cântăreața a recunoscut că și-a dorit să renunțe la un punct și să revină în țară, având în vedere că ea și fetițele ei din mariajul cu George Burcea, Ella și Clara, nu au stat niciodată atât de mult timp separate. Andreea Bălan este obișnuită cu filmările pentru emisiuni, însă niciuna nu a necesitat părăsirea țării pentru o perioadă atât de îndelungată.

În cele din urmă, dorul de familie și de casă și-a spus cuvântul. Micuțele erau însă pe mâini bune, fiind lăsate în grija mamei Andreei Bălan. Iată cum a trecut artista peste întreaga situație!

„Nu am ajuns niciodată la capătul puterilor fizic vorbind, ci emoțional mi-a fost foarte greu să fiu departe de fetițele mele dragi. La un moment dat, de dor, am vrut să plec acasă, dar ambiția de a ajunge cât mai departe în cursă și-a spus cuvântul și am rezistat.

Mi-a fost foarte dor de ele și toată cursa am avut în ghiozdan o felicitare pe care mi-a dat-o Ella înainte să plec. Nu am stat niciodată atât de mult departe de ele și nici nu se va mai întâmpla să plec atât de mult.

Cel mai greu i-a fost Clăriței, care a plâns nopțile, ea fiind mai mică și obișnuită să doarmă numai cu mine de când s-a născut. Dar mama mea este o eroină și a făcut față cu brio”, a dezvăluit Andreea Bălan, pentru Viva.

Cum s-a întors Andreea Bălan după experiența America Express

Cântăreața a recunoscut că, cel puțin în viitorul apropiat, nu va mai pleca de lângă fetițele ei. Experiența America Express a fost una benefică per total, iar Andreea Bălan a mărturisit că s-a întors o perioadă schimbată.

„A fost foarte greu și nu oricine poate să reziste cât mai mult în show. Anii trecuți nu cred că eram pregătită să particip, dar anul acesta m-am simțit suficient de puternică să rezist emoțional, deoarece am fost și sunt într-o continuă transformare și evoluție emoțională și spirituală.

Acest concurs e o mare lecție de toleranță și de anihilare a egoului, iar dacă știi să te stăpânești și să întâmpini senin toate probele și obsacolele, devii mult mai puternic. M-am întors de acolo mult schimbată în bine, mai umilă și mai recunoscătoare pentru viața pe care o am”, a continuat ea.

Andreea Bălan, surpriză pentru fiicele ei la revenirea în țară

Cât despre marea revedere, artista a fost așteptată de către fetițele ei chiar dacă a ajuns târziu, în miez de noapte, iar totul s-a lăsat cu lacrimi și îmbrățișări. Totodată, Andreea Bălan le-a pregătit fiicelor ei și o surpriză, o vacanță specială pentru a petrece tot timpul împreună.

„Am avut foarte mari emoții și nu mă așteptam ca în mijlocul nopții, când am ajuns acasă, să fie treze și să mă aștepte. Am plâns, le-am strâns tare în brațe și le-am promis că nu mai plec atât de mult departe de ele. Le-am adus multe jucării și hăinuțe, și a treia zi am plecat în vacanță în Bulgaria 14 zile”, a adăugat vedeta TV.

