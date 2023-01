Andreea Bălan, imagini fierbinți din vacanță! A apărut într-o rochie scurtă și mulată: „În contrast cu vremea de afară”

Îndrăgita cântăreață a postat câteva imagini din Dubai, în mediul online, iar fanii au fost încântați.

Andreea Bălan, imagini fierbinți din vacanță! A apărut într-o rochie scurtă și mulată

Cinci judeţe au stat sub cod portocaliu de ninsori şi viscol până duminică, inclusiv. În timp ce iarna a pus stăpânire în România, vedetele preferă să lase deoparte frigul și să meargă spre destinații cu vreme însorită, unde se pot bucura de plajă și de haine subțiri.

Andreea Bălan și-a etalat trupul tras prin inel nu oriunde, ci în câteva fotografii surprinse din Dubai. Concurenta de la America Express a îmbrăcat o rochie scurtă și mulată, de culoare neagră, care i-a pus formele în valoare.

„Imi place sa fiu in contrast cu vremea de afara si in general cu tot si toate. Swipe and choose your favourite pic”, a scris ea în dreptul imaginilor, pe care le-a postat pe rețelele sociale.

Fanii din mediul online au reacționat imediat: „Ești o femeie foarte frumoasă, delicată și deosebită!”, „Esti minunata! Iti doresc Multa fericire!”, „Doamna Andreea, la vârsta dumneavoastră arătați excelent! Felicitări, țineți -o tot așa!!!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de internauți.

Vedeta Antena 1 cântărește 49 de kilograme și de ani buni își mențien aceeași greutate. Cântăreața se mândrește cu un trup tonifiat și poate purta orice își dorește, deși este mămica a două fetițe, Clara și Ella.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci.

Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a transmis Andreea Bălan, într-un interviu pentru Click!.

„Andreea Bălan și Andreea Antonescu formează una dintre echipele care participă în show-ul America Express, de la Antena 1. „Andreea Bălan va fi singură în cursă!”, este anunțul neașteptat pe care Irina Fodor îl va face în această seară, 29 ianuarie, de la ora 20.00.

Astfel, artista continuă cursa America Express fără jumătatea ei, Andreea Antonescu.

„Mă simt ciudat fără ea. Nu mi-aș fi dorit să rămân singură! Sper să mă descurc”, a declarat vedeta.

