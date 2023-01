Cel mai greu moment trăit de Andreea Bălan și Andreea Antonescu la America Express: „Am vrut să ne întoarcem”

Show-ul America Express este cunoscut pentru provocări neobișnuite și experiențe inedite, astfel că nici acest ultim sezon nu a făcut notă discordantă. Andreea Antonescu și Andreea Bălan au făcut echipă pe Drumul Aurului, iar recent aceasta din urmă a dezvăluit prin ce momente grele au trecut în decursul aventurii deloc „prietenoase”.

Andreea Bălan, despre cel mai greu moment trăit la America Express, acolo unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu

Cântăreața a explicat că ea și colega ei de echipă au trecut prin multe probe solicitante, însă a existat un moment dificil care a fost, de departe, cel mai greu de depășit.

Andreea Bălan a mărturisit că nu a fost deloc ușor pentru niciuna să fie departe de copii și că dorul de casă și-a spus cuvântul atât de puternic, încât la un moment dat cele două au fost la un pas să cedeze și să revină înapoi în țară.

Cu toate acestea, cele două nu au renunțat, luând decizia să înfrunte în continuare traseul plin de obstacole și provocări. În plus, artista a mărturisit că experiența a fost una neașteptată, iar planurile pe care și le-a făcut acasă nu s-au potrivit cu „socoteala din târg”.

„Cel mai greu a fost în America Express. Acolo am stat mai mult, ne-a fost foarte greu. Am vrut să ne întoarcem de dorul fetițelor. Noi am făcut față la toate provocările, toate nebuniile, dar cel mai greu a fost dorul de casă.

S-au întâmplat multe lucruri neprevăzute. Ideea e că orice plan ți-ai fi făcut de acasă, acolo este dat la o parte. Am fost foarte organizate și foarte ambițioase și ne-am făcut și aliați, că doar nu pleci la război fără aliați. Am avut niște strategii care au dat roade până la final”, a spus Andreea Bălan, pentru Antena Stars.

Cum s-au înțeles Andreea Bălan și Andreea Antonescu pe parcursul competiției

Întrebată dacă au apărut și neînțelegeri între ea și Andreea Antonescu, artista a explicat că faptul că se cunosc de multă vreme le-a venit în ajutor și au reușit să facă o echipă bună. Totodată, Andreea Bălan a recunoscut că presiunea din emisiune este una uriașă, ajungând la concluzia că în alți ani nu ar fi putut trece cu brio de această provocare.

„Nu s-a pus problema (să nu se înțeleagă n.r), pentru că ne cunoaștem de 20 de ani, cu bune și cu rele, și știm exact când trebuie să cedăm sau când cealaltă are o zi mai puțin bună, cealaltă vine și compensează. Eu am acceptat să merg în emisiune, atunci când am fost pregătită psihic și fizic.

În alți ani, nu aș fi făcut față, dar ca să mergi într-o astfel de competiție, trebuie să lucrezi cu tine, să nu iei lucrurile personal, că îți dai seama că lucrurile sunt ca să te provoace și să iei totul cu calm, să nu te mai enervezi și eu am lucrat în sensul acesta”, a mai spus artista.

Cele două și-au împărțit sarcinile, iar cea care a mâncat preparatele mai puțin obișnuite a fost Andreea Antonescu. În schimb, Andreea Bălan a trecut cu bine de probele de forță.

„Nu am mâncat din motive medicale, a mâncat ea. Ne-am completat foarte bine, pentru că ea a mâncat tot ce era de mâncat, iar eu am făcut probele care erau mai grele fizic, atunci când trebuia să cărăm ceva sau să alergăm”, a completat Andreea Bălan.

