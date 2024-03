Andreea Bălan e mândră de corpul iubitului ei, Victor Cornea. În ce ipostaze s-au filmat cei doi îndrăgostiți în vacanță în Napoli

Andreea Bălan, jurata emisiunii Te cunosc de undeva, a plecat de curând cu iubitul ei, Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o poveste de dragoste intensă care îi face să strălucească. Cei doi, împreună cu fetițele Andreei, sunt deja ca o familie și emană atâta fericire.

Andreea Bălan, mândră de corpul iubitului ei

De când sunt împreună, Andreea Bălan se declară fericită și a spus că el este bărbatul care a învățat-o să se iubească mai mult.

Cu un corp suplu, o frumusețe unică și un zâmbet cuceritor, Andreea nu putea să aleagă decât un bărbat care să îi semene din aceste puncte de vedere.

Chiar dacă sunt în vacanță, pe lângă plimbările lungi și romantice și mesele tradiționale italienești, cei doi îndrăgostiți nu au ratat ocazia de a merge împreună la sală.

Andreea Bălan a filmat totul, începând cu felul în care lucra Victor la aparate. Apoi s-a dus la iubitul ei, i-a ridicat tricoul și i-a filmat abdomenul perfect, cu pătrățele. În acest timp Victor zâmbea, iar artista și-a filmat și ea în oglindă abdomenul, arătând că mai are de lucru până să ajungă să aibă un abdomen ca al iubitului ei.

Cântăreața a scris în Insta Story că își dorește și ea un abdomen ca al iubitului ei, fiind vizibil mândră de felul în care arată bărbatul.

Cu un corp puternic și armonios, Victor a continuat să se antreneze în timp ce frumoasa lui iubită îl admira. Datorită profesiei sale de tenismen, sportivul nu își poate neglija antrenamentele zilnice.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Chiar dacă între cei doi există o diferență de vârstă vizibilă, Andreea Bălan a spus de mai multe ori că el este un bărbat matur pentru ea și că el îi oferă siguranța de care are nevoie.

De asemenea, Andreea Bălan a mai povestit într-un interviu că Victor o ambiționează și o încurajează foarte mult. El a fost cel care a susținut-o să concerteze la Sala Palatului.

“El joacă 40 de săptămâni pe an, în fiecare săptămână zboară în altă țară. Este foarte greu să fii sportiv de performanță. (...) Vorbim pe video și cam o săptămână pe lună îl însoțesc la câte un turneu. În ianuarie am fost în Australia două săptămâni, acum am fost o săptămână la Rio, în martie plec în Napoli. Și cam așa ne facem program.”, a precizat artista pentru Digi FM.

Celebra artistă a mai povestit că pentru ei vârsta e doar un număr.

“Atât timp cât eu mă simt foarte tânără și foarte fresh, pe lângă faptul că arăt cu zece ani mai tânără, deci nu se vede. Iar el este foarte matur, este trezit spiritual, de asemenea, și eu, și ne-am întâlnit fix pe aceeași energie, pe aceeași frecvență și ne dorim același lucruri”, a mai povestit Andreea Bălan.