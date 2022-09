Andreea Bălan, implicată într-un accident rutier. Ce a declarat vedeta după ce un șofer a trecut pe roșu și a intrat în mașina ei

Joi, 22 septembrie 2022, Andreea Bălan se deplasa liniștită la volanul mașinii sale. La un moment dat, s-a intersectat cu un șofer străin care nu a respectat regulile de circulație și a intrat în coliziune cu vehiculul de lux condus de artistă.

Andreea Bălan a fost implicată într-un accident de circulație în sectorul 6 București

Conform Cancan, celălalt șofer se afla pe Strada Sibiu din Sectorul 6, la intersecția cu Bd. Timișoara, și a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Așa a lovit mașina Andreei Bălan, care circula regulamentar.

Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a pățit nimic grav, însă autoturismele pe care le conduceau au fost avariate.

”M-am speriat, într-adevăr, am trecut în viața asta prin mai grele. Mergeam la repetiții. Aproape de repetiții, în Drumul Taberei, pe undeva, un tânăr de 22 de ani a trecut pe roșu și a intrat în mine. Ambele mașini sunt așa avariate, dar am adus-o acum la service și în câteva săptămâni o să fie gata. Între timp, o să conduc o altă mașină. Ceea ce e important este că nu a pățit nimeni nimic.

Nici eu, nici tânărul, nu am suferit nicio problemă. Pentru mine nu a fost mare lucru, nu m-am panicat. Am coborât din mașină, am văzut că suntem amândoi ok și am venit la poliție, s-a constatat fapta și asta este. Fiecare a plecat să își repare mașina.”, a spus Andreea Bălan pentru Antena Stars.

Ce spune Poliția despre accidentul de circulație

”La data de 22.09.2022, în jurul orei 13:08, un bărbat, cetățean ucrainean, a condus autoturismul marca Audi A6, negru, pe Strada Sibiu, sector 6.

Când a ajuns la intersecția cu Bd. Timișoara, nu a respectat semnificația culorii roșu a semaforului electric și a intrat in coliziune cu auto marca Range Rover, condus de numita BĂLAN GEORGIANA ANDREEA, în vârstă de 38 de ani.

În urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar avarierea autoturismelor. Conducătorii auto au fost însoțiți la sediul Biroului Accidente Ușoare, pentru soluționarea accidentului, unde vor fi testați cu aparatul alcooltest”, au declarat polițiștii, potrivit sursei citate.

