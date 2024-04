Andreea Bălan, urare superbă pentru Petrișor Ruge, cu ocazia zilei de naștere. Dansatorul a împlinit 37 de ani

Andreea Bălan nu a lăsat să treacă ziua lui Petrișor Ruge, bunul ei prieten și dansator, fără să îi transmită un mesaj special și pe rețelele de socializare. Iată ce urare emoționantă i-a făcut!

Pe Andreea Bălan și Petrișor Ruge îi leagă o prietenie de aproape două decenii. Cei doi fac echipă grozavă nu doar în viața profesională, ci și în cea personală, bucurându-se de o prietenie indestructibilă.

De-a lungul anilor, Andreea Bălan și Petrișor Ruge au reușit să impresioneze prin show-urile incendiare, iar vedeta mărturisea, la un moment dat, că secretul lor este faptul că se înțeleg din priviri pe scenă. Pentru a marca așa cum se cuvine ziua de naștere a dansatorului, jurata de la „Te cunosc de undeva!” a publicat un mesaj emoționant pe contul personal de Instagram.

Citește și: Andreea Bălan, declarații în premieră despre nunta cu Victor Cornea: „Aș vrea ceva restrâns. Cealaltă a fost foarte zgomotoasă“

Mesajul Andreei Bălan pentru Petrișor Ruge, cu ocazia zilei de naștere: „Sunt extrem de recunoscătoare pentru tot”

Andreea Bălan a publicat pe rețelele de sociazalire un mesaj special, în care îi mulțumește lui Petrișor Ruge pentru prietenia de peste 17 ani. De asemenea, artista l-a lăudat pentru cât este de muncitor și atent.

„Azi este ziua ta, @Petrisor Ruge, omul care îmi este alături de peste 17 ani. Împreuna am creeat cele mai frumoase și spectaculoase show-uri și coregrafii. Ești cel mai talentat, muncitor, ambițios și serios și ești un stâlp în cariera mea! De când am câștigat medalia de argint pentru România la concursul internațional din Mexic în 2007, suntem nedespărțiți pe scenă, iar aportul tău creativ în show-urile noastre este neprețuit! Sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce am realizat împreună. Haideți să-i spunem La mulți ani cu toată inima deschisă!”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Andreea Bălan e mândră de corpul iubitului ei, Victor Cornea. În ce ipostaze s-au filmat cei doi îndrăgostiți în vacanță în Napoli

Ce a spus Andreea Bălan despre Petrișor Ruge

Andreea Bălan spunea, într-un interviu pentru ego.ro, că ea și Petrișor Ruge nu doar că se înțeleg din priviri pe scenă, dar se aseamănă în multe privințe.

„Noi dansăm de 17 ani împreună. Este cea mai longevivă relație de prietenie, dar și de scenă. Unul fără celălalt nu se poate. Ne completăm foarte bine pe scenă și ne înțelegem foarte bine ca prieteni. Ne înțelegem deja din priviri. Pe scenă pur și simplu ne uităm unul la celălalt și știm deja ce trebuie să facem, ce urmează. Ne asemănăm ca ambiție. Dacă nu eram amândoi suficient de nebuni și de ambițioși, nu aveam cum să facem toate acrobațiile și toate lucrurile grele. Sunt foarte grele. Pare că sunt ușor executate, dar când un lucru pare ușor înseamnă că e o muncă foarte mare în spate ca să pară așa, dar este greu.”, a spus Andreea Bălan pentru sursa citată.

Deși a mai încercat să danseze și cu alți băieți, Andreea Bălan a revenit de fiecare dată la bunul său prieten, doar el făcându-i față atunci când vine vorba de dans.

„Doar Petrișor. (n.r. îi face față atunci când vine vorba de dans). Am mai încercat, de-a lungul timpului, să mai dansez și cu alți băieți. Eu sunt foarte agitată, am o energie foarte mare și îmi trebuie un partener de dans la fel de agitat sau poate și mai și, care să mă strunească, să mă stăpânească și să mă conducă. Ca și în viața personală, eu sunt o femeie foarte puternică și îmi trebuie un bărbat mai puternic ca mine.”, a mai adăugat jurata de la „Te cunosc de undeva!”, potrivit ego.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările