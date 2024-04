Andreea Bălan, declarații în premieră despre nunta cu Victor Cornea: „Aș vrea ceva restrâns. Cealaltă a fost foarte zgomotoasă“

Andreea Bălan i-a făcut dezvăluiri exlusive Laurei Cosoi, în emisiunea „Vacanță de vedetă”. Artista a vorbit despre planurile de nuntă cu Victor Cornea și a mărturisit cum ar vrea să arate marele eveniment. Iată ce declarații a făcut!

Andreea Bălan a rupt tăcerea și a dezvăluit că se vede pentru a doua oară mireasă. Artista a mărturisit la Antena Stars, în emisiunea moderată de Laura Cosoi, că își dorește ca acest eveniment să aibă loc la mare și într-un cadru restrâns.

Andreea Bălan vrea nuntă pe plajă cu Victor Cornea!

După o căsnicie anterioară care s-a încheiat și doi ani în care a meditat la bărbatul potrivit pentru ea, Andreea Bălan trăiește acum o poveste de iubire cu adevărat specială. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” are sentimente puternice pentru Victor Cornea și se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

Întrebată despre posibilitatea unei a doua căsătorii, artista a mărturisit, în premieră, că își dorește să ajungă din nou la altar. Andreea Bălan i-a transmis Laurei Cosoi în emisiunea „Vacanță de vedetă” că ar fi onorată să își oficializeze legătura cu Victor Cornea în fața familiei și a prietenilor dragi. Ulterior, ea a mai precizat și cum și-ar dori să arate nunta.

„Pe o plajă, la mare. Mai departe să fie. Doar pe cei apropiați i-aș vrea (n.r. – la nuntă). Aș vrea foarte restrâns, pentru că cealaltă a fost foarte zgomotoasă. Eram în altă perioadă atunci. Acum aș face ceva doar pentru sufletul meu, cu apropiații.”, a declarat Andreea Bălan, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars.

De asemenea, Andreea Bălan a mai precizat că fiica sa cea mare, Ella, a întrebat-o de mai multe ori dacă se va căsători cu Victor Cornea.

„Pentru copii contează. Ella m-a întrebat dacă mă voi căsători cu Victor.”, a mai spus cântăreața, potrivit Spynews.

Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea

În urmă cu ceva timp, Andreea Bălan dezvăluia la XNS că, de fapt, Dan Capatos a avut un „rol” important în noua sa relație. Potrivit declarațiilor sale, una dintre aparițiile ei la TV l-a determinat pe tenismen să îi scrie pe Instagram.

Deși susține că nu obișnuișete să răspună bărbaților care o complimentează pe rețelele sociale, de data aceasta a fost diferit. Motivul principal fiind faptul că Victor Cornea a fost impresionat de partea ei spirituală.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (n.r. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj: <<Felicitări, Andreea, ești genială!>>.

Eu, de obicei, nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu <<Ce frumoasă sunt>>, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e un loc de agățat. Acestui mesaj i-am răspuns, tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și de acolo, am început să vorbim.”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Jumătatea blondă a trupei Andre a mai mărturisit că atât ea cât și Victor Cornea consideră că au o „conexiune divină”. Mai mult, tenismenul a apărut în viața ei după doi ani de singurătate, în care a meditat și a cerut un bărbat potrivit pentru ea, dar și pentru fiicele sale.

„În ultimii doi ani am ales să fiu singură că toată viața mea am avut relații serioase. De când am fost în liceu până în prezent, relații lungi. Am simțit nevoia să mă cunosc eu mai bine eu personal.”, a mai spus Andreea Bălan.