Andreea Bănică a ajuns de nerecunoscut. Cât de mult a slăbit vedetă în ultima perioadă

În timp ce multe vedete au revenit la sală pentru a da jos kilogramdele în plus adunate în perioada sărbătorilor Pascale, Andreea Bănică se confruntă cu o problemă de la polul opus. Frumoasa artistă a slăbit extrem de mult, fără să facă ceva în acest sens și deja a început să își facă griji.

Cât de mult a slăbit Andreea Bănică în ultima perioadă

Andreea Bănică este foarte activă în mediul online și își ține admiratorii la curent cu toate lucrurile din viața ei. Fie că e vorba de momente de bucurie, sau de momente mai puțin fericite, ea nu se ferește și vorbește deschis.

Astfel, în decursul zilei de ieri, ea le-a mărturisit urmăritorilor că a început să își facă griji în ceea ce privește starea ei de sănătate. În timp ce vorbea cu aceștia, prin intermediul unor Insta Stories, Andreea Bănică s-a văzut în oglinda mașinii, iar reacția ei a fost una de-a dreptul neașteptată, relatează Spynews.ro.

Cu uimire, vedeta le-a explicat admiratorilor ei că în ultima perioadă s-a subțiat foarte mult, mai ales la față și nu-i place acest lucru. Contrar multor vedete care își fac diverse intervenții pentru a-și evienția liniile feței, ea spun că și-ar dori să fie din nou mai plină la față și nu atât de slabă.

„Nu suport această ploaie. (...) Mă uitam acum, ce cap mic am, Domne. Un pic de cap, nici obraji nu am. Am slăbit foarte mult, m-am tras de tot, m-am subțiat, nu mai am nimic. Tristețe”, a declarat Andreea Bănică pe Instagram.

Cu toate acestea, nu demult, vedeta dezvăluia tot pe Instagram că și-ar dori să mai slăbească. La începutul anului, a anunțat că vrea să aibă mai multă grijă de coprul ei și în consecință, va merge la sală. Dar acum, deși a ajuns la rezultatul dorit și are o siluetă de invidiat, tot nu este mulțumită.

„Vreau si eu un cap mai mare, grasime, vreau obraji, dar doar la față, nu si mai jos, să fie asa un tot”, a mai spus ea în mediul online.

Andreea Bănică își caută bonă pentru copii pe internet

Cum spuneam, vedeta este foarte apropiată de urmăritorii ei de pe Instagram și împărtășește o mulțime de lucruri din viața personală cu comunitatea online.

Astfel, în urmă cu doar câteva zile, ea a anuțat că își caută bonă pentru cei doi copii. Deși până acum, ea și soțul ei s-au ocupa exclusiv de creșterea celor mici, acum simte că a venit momentul să primească ajutor. Și la cine să apeleze prima dată dacă nu la prietenii ei de pe Instagram?

„Dragile mele! M-am gandit sa scriu acest mesaj pentru a gasi o persona serioasa, dornica sa vina in familia noastra sa aiba grija de casa si copii in lipsa noastra. Cautam pe cineva apt de munca, fara probleme medicale, sa ingrijeasca casa, sa gateasca si sa nu aiba obligatii. Ne dorm in acelasi timp sa iubeasca copiii, sa iubeasca animalele( il avem pe Nino), sa iubeasca plantele si sane daruiasca tot ce este mai frumos din experienta vietii ei pe termen lung. (...) Poate ne gasim pe cineva dornic sa intre in familia noastra haioasa cu bune si rele. (...)”, este anunțul postat de Andreea Bănică.

