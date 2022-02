Andreea Bănică s-a fotografiat în lenjerie intimă. Ce mesaj a vrut să transmită artista: „Nu îmi pasă de prejudecăți”

Andreea Bănică este o persoană foarte discretă și își ține viața personală departe de ochii curioșilor. Artista este foarte atentă la aparițiile sale de pe micile ecrane, dar și la cele din mediul online.

Vedeta petrece foarte mult timp pe rețelele sociale și publică des imagini alături de cele mai importante persoane din viața sa. De curând, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o ipostază rară în care s-a fotografiat.

Cum arată Andreea Bănică în lenjerie intimă

Cântăreața a renunțat la inhibiții și a postat o imagine în lenjerie intimă pe contul de Instagram. Andreea Bănică a reușit să atragă atenția tuturor prin intermediul ipostazei rare în care s-a fotografiat.

Vedeta a reușit să facă senzație într-o pereche de bikini albi și un sutien gri. Piesele vestimentare i-au scos în evidență cele mai frumoase părți ale corpului, în mod special posteriorul, bustul generos, talia de invidiat și picioarele subțiri.

La cei 43 de ani, Andeea Bănică a impresionat pe toată lumea cu modul în care își menține aspectul fizic. Mai mult decât atât, artista este foarte mândră de trupul său pe care îl lucrează intens în sala de fitness.

Citește și: De ce și de când nu-și mai vorbesc Alex Velea și Andreea Bănică. Cei doi erau foarte apropiați, în trecut

Alături de imaginea incendiară, blondina s-a decis să transmită un mesaj care nu a putut să treacă neobservat de internauți. Aceasta a ținut neapărat să menționeze subtil că nu a apelat până acum la intervențiile chirurgicale, iar tot ce are este de la mama natură.

„Când ești bârfit, judecat, vorbit, înseamnă că exiști! Da, de când m-am apucat de sport am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atatea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe Instagram asemănătoare cu a mea… m-am inspirat! Toate ne facem poze în oglindă 🙈 Da, știu, o să spuneți: “Da, Andreea, dar nu îmi arăt pozele tuturor, ci doar soțului sau iubitului”. 🤣🤣🤣 Stiți ce? Nu îmi pasă de prejudecăți, fiecare este liber să facă ce vrea!!! Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul îmi aparține, nu am semnat vreun contract 🤣🤣🤣”, a scris ea la descrierea postării, vizibil mândră de corpul său și amuzată de ce ar putea spune fanii despre poza sa.

Internauții au reacționat imediat la postarea Andreei Bănică, care a strâns mai bine de 13 mii de like-uri. Printre cei care i-au lăsat un mesaj la fotografie se numără și Antonia Ștefănescu, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu.

Citește și: Andreea Bănică a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum s-a fotografiat în cabinetul medicului estetician

„Amin!🙌❤️ Ai vorbit în numele multor mămici, care s-au lovit și se lovesc de tot felul de prejudecăți.”, i-a transmis Antonia.

„Mișto lenjerie”, „Apreciez mult postarea!!!❤️ Nimeni nu este în măsură să judece!! Fiecare face ce vrea și nu ar trebui judecați! Doar că trăim într-o societate ușor „depășită”. Ești superbă!❤️” sau „Vrem femei asumate ca tine!”, au fost doar câteva dintre cele 300 de mesaje ale oamenilor din mediul online.

În AntenaPLAY ai Super-Stand Up cu George Tănase ▶ Vezi cele mai tari glume pe care le-a făcut la iUmor