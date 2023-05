Andreea Bănică a apărut pe internet îmbrăcată într-un sutien din dantelă și fanii au criticat-o. Cât de sexy s-a filmat în baie

Andreea Bănică a reușit din nou să surprindă pe toată lumea cu o apariție de senzație, într-un sutien din dantelă, roz. Aceasta s-a filmat în baie, în fața oglinzii, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, criticând-o pentru felul în care apare în online.

Andreea Bănică, filmarea criticată de fanii. A apărut în sutien și sacou, pe internet și a surprins pe toată lumea

Cântăreața Andreea Bănică este o prezență plăcută de toată lumea, dar iată că, în cadrul unei postări de pe rețelele de socializare, aceasta a reușit să creeze o mică discuție cu privire la apariția ei într-o filmare de pe Instagram.

Încrezătoare în atuurile ei fizice, Andreea Bănică și-a filmat bustul generos într-un sutien din dantelă, acoperită mai apoi cu un sacou, care a lăsat la vedere mai mult decât trebuie, zic internauții.

Este clar faptul că Andreea Bănică își apreciază corpul foarte mult și are de ce să facă asta, dat fiind faptul că vârsta din buletin nu o reprezintă deloc în realitate. Însă unrii fani ai au ținut să o critică pentru curajul de care a dat dovadă când s-a filmat astfel pe internet:

„Dacă ești atât de pasionată să-ți arați părțile corpului oarecum dezgolite, de ce nu apari pe site-urile de profil?”, o întreabă un internaut. Cântăreața nu a băgat de seamă comentariile răutăcioase.

Care e cel mai mare regret al Andreei Bănică în legătură cu tatăl ei: „Eram mult prea mică”

Andreea Bănică recunoaște că nu i-a fost ușor să trăiască cu ideea că nu a făcut ceva ca să își salveze tatăl și că a ales să fugă. Însă, tot ea recunoaște că era mult prea mică ca să poate avea influență asupra situației:

„Mama mea poate că nici nu mi-a mai spus mai departe ce se întâmpla între ei doi. Eu am putut să fug, practic să evadez. Da, am regretat mult, dar nu aveam ce să fac, pentru că eram mult prea mică, fără putere, posibilităţi de niciun fel, am plecat şi practic am luat-o de la capăt. Acasă m-am mai întors doar în vizită, dar în vizită nu se întâmpla ce se întâmpla când stăteam non-stop acasă.”, a mărturisit Andreea Bănică, potrivit sursei citate mai sus.

Blondina susține că îi este extrem de recunoscătoare soțului ei, Lucian Mitrea, pentru că a stat lângă ea indiferent de situație și că a susținut-o din toate punctele de vedere:

„Nu ştiu dacă zilnic, dar mai tot timpul îi spun şi el ştie că îi sunt recunoscătoare. Noi vorbim des despre toate lucrurile astea şi tot ce s-a întâmplat, de amintirile noastre, de cum venea la Eforie şi cum mă găsea, eram în şosete şi pantalonii băgaţi în şosete, îmbrăcată gros, cu halat pe mine, de multe ori aşa ne întâlneam. Amintirile astea le avem împreună şi ştie foarte bine că îi sunt recunoscătoare pentru faptul că a stat lângă mine si m-a susţinut din toate punctele de vedere.”, a mai adăugat Andreea Bănică, citată de Fanatik.

