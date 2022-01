Andreea Bănică a apelat la o nouă intervenție estetică. Cum s-a fotografiat în cabinetul medicului estetician

Andreea Bănică se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. Cântăreața impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile din cadrul concertelor, dar și frumoasele trăsături ale feței.

Vedeta ține foarte mult la aspectul fizic și nu ezită să apeleze la intervențiile estetice care să-i mențintă frumusețea deosebită. De asemenea, artista nu se teme să recunoască când trece pragul medicului estetician.

La ce intervenție estetică a fost supusă Andreea Bănică, după sărbătorile de iarnă

Andreea Bănică este foarte activă pe rețelele sociale și îi place să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei. De curând, cântăreața a publicat pe contul de Instagram mai multe InsaStory din cabinetul medicului estetician.

Se pare că vedete a avut un început de an promițător. Aceasta s-a hotărât să apeleze la câteva tratamente faciale pentru ca tenul său să rămână la fel de impecabil. Procedura se numește mezoterapie și o ajută pe vedetă să scape de „semnele” oboselii.

Citește și: Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital. Imaginea care i-a speriat pe fani: „O durea foarte tare”

"Am plecat anul acesta cu gândul să am mai mută grijă de mine. Voi începe mergând la o clinică. Astăzi o să fac un tratament. Vreau să fiu și mai frumoasă, așa că încep cu un tratament. (...) Mi-am făcut o mezoterapie injenctabilă pentru un look fresh și gata pe azi. ", adezvăluit Andreea Bănică pe Instagram.

Andreea Bănică a plecat din cabinetul medicului estetician cu patch-urile la ochi și extrem de încântată că a apelat la o astfel de procedură. Un lucru este cert, artista se mândrește cu aspect fizic de invidiat și cu cele mai superbe trăsături ale feței.

Ce intervenție chirurgicală a avut Andreea Bănică în anul 2021

Pentru că-i place să vorbească despre cele mai importante evenimente din viața sa pe rețelele sociale, Andreea Bănică și-a anunțat internauții la începutul lunii iunie că se pregătătește de un pas extrem de importat: o operație la nivelul nasului.

„Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine. Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, și-a anunțat Andreea Bănică, fanii de pe Instagram.

Citește și: Andreea Bănică, imagine de senzație din vacanța din Egipt. Cât de bine arată în costum de baie vedeta

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă, pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac la șase luni, având un adenom hipofizar fac acest RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație. Și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă. Este un subiect delicat pentru mine, inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă doctorul m-a sunat și m-a întrebat dacă pot mai devreme. Când am auzit pe 1 iunie am avut un șoc! Am stat de vorbă cu Lucian. Până la urmă m-am hotărât. Mi-e frică, fraților! Mi-e frică”, a mai adăugat artista.

În ianuarie, ai sezon nou Adela ▶ Vezi toate episoadele din serialului tău preferat exclusiv în AntenaPLAY