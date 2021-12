Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital. Imaginea care i-a speriat pe fani: „O durea foarte tare”

Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică a oferit detalii asupra motivului pentru care Andreea Bănică a ajuns la Urgențe.

Artista a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care se observă că poartă un halat și are o perfuzie.

Andreea Bănică, imagine de pe patul de spital. De ce a ajuns artista la Urgențe

„A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi”, a declarat Lucian Mitrea pentru Fantik. În același timp, Andreea Bănică a refuzat să vorbească despre starea sa de sănătate: „Nu e momentul acum”, a spus Andreea Bănică pentru sursa citată anterior.

În imaginea care i-a speriat pe fani, Andreea Bănică apare pe patul de spital.

Acum mai bine de o lună Andreea Bănică anunța că s-a vaccinat cu a treia doză. „Am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului.

Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE.

Sănătate multă va doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioada pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, spunea Andreea Bănică.

Andreea Bănică a suferit o intervenție chirurgicală în anul 2021

La începutul lunii iunie, Andreea Bănică se pregătea pentru masa de operație. Iată ce spunea la momentul respectiv: „Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine. Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, și-a anunțat Andreea Bănică, fanii de pe Instagram.

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă, pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac la șase luni, având un adenom hipofizar fac acest RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație. Și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă. Este un subiect delicat pentru mine, inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă doctorul m-a sunat și m-a întrebat dacă pot mai devreme. Când am auzit pe 1 iunie am avut un șoc! Am stat de vorbă cu Lucian și el a zis: <da, fă-o cât mai repede! Te susțin, sunt lângă tine>. Până la urmă m-am hotărât. Mi-e frică, fraților! Mi-e frică”, a mai spus artista.

