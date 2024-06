Andreea Bănică a împlinit 46 ani. Ce altă aniversare a mai celebrat artista alături de familie și prieteni

Andreea Bănică a împlinit 46 ani, iar vedeta a sărbătorit în stil mare, alături de familie și prieteni pentru că a avut încă un motiv de sărbătoare.

Andreea Bănică, celebra artistă care face furori cu vocea și aspectul ei fizic, a împlinit frumoasa vârstă de 46 ani. Vedeta și soțul ei, Lucian Mitrea, au împlinit 16 ani de căsnicie.

Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și au pus bazele unei familii extraordinare, având împreună doi copii frumoși, pe Sofia și Noah.

Andreea Bănică, dublă aniversare

Chiar dacă ziua ei a fost pe 21 iunie, Andreea Bănică a postat mai multe fotografii la scurt timp după, pentru că a petrecut pe cinste alături de rudele apropiate și prieteni.

Andreea Bănică se poate considera foarte norocoasă pentru că i-a avut pe cei dragi alături de ziua ei și a povestit și ce dorințe dorește să își împlinească la noua vârstă.

Artista a reușit să pună deoparte banii câștigați din muzică, iar în prezent ea și soțul ei au investit în mai multe proiecte care constituie o sursă de venit.

Andreea Bănică și soțul ei au petrecut la mare, chiar în hotelul lor din Eforie Nord.

„Câți ani am? Nu contează, toți sunt ai mei, cu bune, cu rele. Am învățat că, pentru a-mi rămâne sufletul tânăr, am nevoie de zâmbete, pace, liniște, gânduri frumoase! Să curgă urările ca vinul bun!(..) Fetelor, voi ce vă doriți de ziua voastră? Zic să curgă dorințele aici că sunt tare curioasă Lăsați faza cu: „vă doriți doar sănătate, că știm toate!”, a postat Andreea Bănică pe contul ei de Instagram.

Cea mai mare dorință a ei pe care vrea să și-o îndeplinească la noua vârstă este: „Vacanță în Maldive, ondulator de păr, diamante, poșete, mic dejun la pat!”.

La petrecerea de ziua ei de naștere, artista a primit mii de mesaje de felicitare și urări, având parte de o zi plină de surprize.

„De ziua mea, 21 iunie, am împlinit și niște ani frumoși de căsnicie! Nu am avut timp să postez, am avut musafiri care mi-au făcut surprize frumoase, și, ca de obicei, de când m-am trezit, am făcut câte ceva de nu am mai avut timp să îmi fac nici măcar părul. Însă, soțul a zis azi, „Ce frumoasă este poza asta. De ce nu o pui?”. Pe copii îi prind rar în poze, Sofia fuge, iar Noah e copia ei fidelă. Acum vă las să ghiciți câți ani de căsnicie am împlinit?”, a mai spus cântăreața pe rețelele de socializare.

Dintre toate lucrurile bune din viața ei, Andreea a mai menționat că se simte cea mai norocoasă pentru că este cu adevărat iubită de cei dragi, pentru că dragostea lor e cel mai frumos cadou.