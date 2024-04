Sofia, fiica Andreei Bănică, s-a transformat într-o adevărată domnișoară. La ce schimbare de look a apelat la 14 ani

Andreea Bănică este una dintre cele mai faimoase artiste din România. Vedeta nu are doar o carieră de succes, ci și o familie de care e foarte mândră.

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din țară și este foarte prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea video-uri și fotografii cu membrii familiei ei.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cei doi sunt împreună din adolescență și căsătoriți de cel puțin 15 ani. Din rodul iubirii lor au rezultat și doi copii superbi, Sofia și Noah, care le dau numeroase motive de bucurie.

Fiica Andreei Bănică, schimbare de look

Sofia are 14 ani, este la liceu și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Adolescenta a moștenit toate trăsăturile frumoase ale mamei ei și chiar și părul creț, cu care Andreea făcea furori când cânta în trupa Blondy.

Ca orice adolescent, Sofia e pasionată de tot ce înseamnă modă și stil, se machiază, își face unghiile și pe zi ce trece seamănă din ce în ce mai mult cu mama ei.

Andreea este extrem de mândră de fiica ei și vorbește adesea despre Sofia și preocupările ei. Recent, adolescenta și-a dorit să se vopsească, iar Andreea Bănică s-a asigurat că fiica ei face cea mai bună alegere.

Vedeta a fost cu fiica ei la un salon și a vrut să fie sigură că produsele folosite pentru vopsire sunt unele de calitate și non-toxice, de vreme ce Sofia are părul creț și nu ar fi vrut să i-l strice.

Andreea Bănică a postat un video cu Sofia, arătând cum era părul fetei înainte de vopsire și apoi cum arată după întreg procesul, iar fiica ei se pare că e extrem de încântată de schimbare.

“Sofia si-a dorit tare mult sa fie mai blonda! Am vorbit cu cei de la primul salon de frumusete non toxica care s-au ocupat ca la carte de parul ei. Ea are parul cret si mereu vrea sa il indrepte 🤣🙈. Tot timpul il indreapta chiar daca ii spun cat de repede isi poate distruge parul…exact ca mine cand eram adolescenta si imi smulgeam sprancenele 🤣🤣🤣🤦🏽‍♀️ dar nu imi spunea nimeni ca voi ramane fara. A iesit superb! Multumim , dragilor. Va place?”

Fanii au reacționat imediat, iar părerile lor au fost împărțite. Postarea a strâns rapid peste 4000 de aprecieri, iar comentariile au curs.

Unii dintre urmăritorii Andreei Bănică spuneau că Sofia ar fi mult prea mică pentru o astfel de schimbare de look, în timp ce alții o lăudau pe fiica ei pentru frumusețea pe care a moștenit-o de la mama ei. Părerile au fost împărțite în special între mame, care spuneau cum procedează ele cu copiii lor.

“Cati ani are fetita? 11, 12 hai 13 ... si se machiaza exagerat de mult”

“La 20 de ani ce isi mai face? Incepe cu botox?”

“Vrem si din fata o poza”

“Este absolut superbă, asa trebuie educate fetițele, sa nu iasă din casa neîngrijite!”

“Voi astea care spuneti ca la 14 ani e prea devreme, exagerati ,nu cred ca a facut nimic exagerat si iesit din comun. Inainte femeile/fete la 14 ani se maritau si faceau copii si nimeni nu mai zicea ca e prea devreme,poate chiar multe dintre voi! Nu cred ca a exagerat si nu cred ca Andreea ar lasa-o sa exagereze, totul e sub control 😉”

Este clar că Sofia a crescut și se bucură de adolescență, făcând-o mândră pe mama ei pentru că îi seamănă atât de mult în atât de multe privințe. Una dintre pasiunile ei actuale este să facă manichiura și pedichiura și cu acest lucru se ocupă în timpul ei liber.