Cine e Andreea Bostănica, tânără care a uluit pe toată lumea cu declarațiile sale, după ce s-a zvonit că nu a luat Bacalaureatul

La doar 18 ani, Andreea Bostănica este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din Republica Moldova, dar și din România. Află din rândurile de mai jos ce spune despre câștigurile sale din mediul online!

Andreea Bostănica, supranumită și „Regina TikTok-ului”, se bucură de un real succes pe internet, devenind un adevărat idol în rândul publicului tânăr din România, dar și din Republica Moldova.

Notorietatea sa din mediul online a venit la pachet cu câștiguri generoase, aceasta dezvăluind că este proprietara mai multor apartamente din Chișinău și București, dar și norocoasa posesoare a unui bolid de lux. Iată tot ce voiai să știi despre ea!

Cine este Andreea Bostănica, supranumită și „Regina TikTok-ului”

Andreea Bostănica este urmărită de cinci milioane de persoane pe platforma de divertisment TikTok, acolo unde postează constant clipuri cu ea.

Se pare că popularitatea de care se bucură în mediul virtual i-a adus câștiguri impresionante, care au ajutat-o să își achiziționeze, în prezent, bunuri imobile, dar și o mașină de lux, potrivit Viva, care citează declarațiile ei recente, în contextul zvonurilor că nu luase examenul de maturitate.

Tânăra originară din Republica Moldova și-a început activitatea de vlogger în anul 2017, pe vremea când avea doar 13 ani, potrivit sursei citate mai sus.

Ulterior, și-a deschis un cont și pe platforma de divertisment Tik Tok, prin intermediul căreia a ajuns să își extindă baza de admiratori.

În plus, pe lângă cariera în mediul online, Andreea Bostănica a lansat și mai multe piese, iar printre ele enumerăm: „Dă Play”, „Swipe Up” sau „Uit de noi”.

„Am început de mic copil, pur și simplu eram și eu curioasă să pun ceva pe internet. Totul a început așa de curiozitate. Cred că cel mai important este să-ți placă ție asta cu adevărat, să nu faci asta pentru vizualizări, pentru că eu nu fac asta niciodată. Cu părinții chiar am avut mare noroc, pentru că mama mă filmează pentru TikTok și mama se filmează cu mine în TikTok-uri. Un pic uneori o oblig. E un pic mai neobișnuită cu TikTok-urile, cu vlogurile, noi demult deja filmam împreună.”, a declarat, la un moment dat, Andreea Bostănica pentru un post de televiziune, citată de sursa menționată mai sus.

Andreea Bostănica spune că părinții ei au divorțat când era mică: „Nu am avut mereu ce mi-am dorit”

Andreea Bostănica a dezvăluit că părinții ei au divorțat când ea avea în jur de șapte-opt ani și a rămas în grija mamei.

Tânăra în vârstă de 18 ani recunoaște că i-a lipsit figura paternă și că nu a fost un copil tocmai răsfățat, existând momente în care nu a primit ce și-a dorit:

„Nu pot să spun că am fost o fată răsfățată, ținând cont că părinții mei au divorțat când eu aveam șapte-opt ani. Am locuit doar cu mama mea și cu fratele meu. Nu pot să spun că am fost un copil răsfățat. Chiar nu am fost un copil răsfățat. Nu am avut mereu ce mi-am dorit, dar mama a avut grijă de noi, mereu ne-a dat tot necesarul pe care ni l-am dorit. Ne-a susținut întotdeauna. Nu am fost un copil care să aibă mereu toate poftele și tot. Dar da, am fost fericită și am avut o copilărie frumoasă.”, a mai declarat tânăra, citată de sursa menționată mai sus.

Cu toate acestea, Andreea Bostănica spune că a rămas în relații bune cu tatăl ei, vorbind cu el săptămânal:

„Am și tată, vorbesc cu el, mă sună, mă felicită, vorbim săptămânal, ne mai sunăm, dar este o relație mai… Nu este rece, eu îl iubesc foarte mult pe tata, și el pe mine, dar cum părinții mei sunt divorțați de mulți ani deja, normal că eu sunt mult mai atașată de mama.”, a mai adăugat aceasta.

Câți bani câștigă Andreea Bostănica din cariera online

Andreea Bostănica nu a vrut să dezvăluie suma pe care o câștigă din mediul online, însă a precizat că din acești bani își permite tot ce își dorește:

„De asta se ocupă managerii mei, de colaborări, plasările de produs, dar acum da, cele mai mari venituri sunt de pe Tik Tok. Nu îmi place să zic suma, dar îmi ajunge pentru vacanțele pe care le vreau eu. La 18 ani, am avut ca scop să îmi iau mașina și apartament. Îmi ajunge pentru tot ce îmi doresc eu.”, a mai recunoscut Andreea Bostănica, potrivit perfecte.md și citată de sursa menționată.

