Andreea Marin a trecut printr-o situație extrem de incomodă la medic. Ce i s-a întâmplat în timpul unei consultații

Andreea Marin a mers la medicul cardiolog, pentru că nu mai putea respira bine. Iată prin ce situație incomodă a trecut îndrăgita prezentatoare de televiziune în timpul constultației! Nu se aștepta să i se spună așa ceva în față.

Andreea Marin este una dintre cele mai longevive și mai îndrăgite prezentatoare și vedete de la noi din țară. În urmă cu ani buni, ea făcea furori cu emisiunea „Surprize, surprize” și mulți o țin minte de atunci, cu toate că, între timp, a ieșit din lumina relectoarelor.

Însă, ca în cazul fiecăruia, trecerea anilor și-a pus amprenta și pe fizicul „Zânei Surprizelor”, lucru pe care vedeta l-a constatat în urma unei vizite în cabinetul medicului cardiolog. Iată ce a dezvăluit Andreea Marin!

Citește și: Unde lucrează acum iubitul Andreei Marin. Adrian Brâncoveanu a fost numit într-o funcție importantă

Ce i s-a întâmplat Andreei Marin la ultima vizită la medicul cardiolog: „Mi-a venit să intru în pământ!”

Andreea Marin a povestit că a avut parte de o experiență mai puțin plăcut în cadrul celei mai recente vizite la medicul cardiolog. Pentru că se confrunta cu probleme de respirație, vedeta a pus pe seama unor probleme cu inima, așa că s-a prezentat la cabinet.

Dar consultația la medicul cardiolog a venit cu o dezvăluire neașteptată și incomodă pentru „Zâna Surprizelor”:

„Am fost acum câteva luni la medic, că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: <<Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la <<Surprize, Surprize>>, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus>>. Mi-a venit să intru în pământ! Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge. Așadar, aveam aproape 20 de kilograme în plus și două numere și jumătate în plus la haine, față de azi. Rochia asta nu o puteam îmbrăca. Doctorul mi-a spus: <<Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele cinci kilograme date jos, vă rog să mă căutați>>. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune.”, a spus Andreea Marin, potrivit Viva.ro.

Citește și: Cu ce s-au ocupat părinții Andreei Marin. Mama celebrei prezentatoare de televiziune a avut un sfârșit tragic

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 13 kilograme: „Călătoria în timp în sens invers este posibilă”

Între timp, Andreea Marin a reușit să slăbească 13 kilograme într-un mod foarte sănătos. Iată ce a dezvăluit îndrăgita prezentatoare despre transformarea sa fizică:

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru. Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, Carmen Barcan, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului.”, a spus Andreea Marin pentru o publicație online.