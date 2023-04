Andreea Marin, adevărul despre debutul în televiziune. Ce a fost nevoită să facă: „Am avut de câștigat apoi”

Andreea Marin și-a făcut debutul în televiziune la o vârstă fragedă și s-a făcut remarcată cu emisiunea Țara lui Piticot. Însă fără doar și poate, emisiunea care a consacrat-o este „Surprize surprize”. Emisiunea i-a adus celebritatea, însă un detaliu pe care puțină lume îl știe este că Andreea Marin nu a fost plătită în primele trei luni de emisiune.

Invitată în cadrul podcastului Lucruri simple, Andreea Marin a fost întrebată de Horia Brenciu dacă este adevărat că nu a fost plătită în primele trei luni. Însă în situația ei au fost și restul colegilor de la emisiune.

„Ni s-a spus: nu aveți voi banii să plătiți câtă școală o să învățați aici, de la mine, în primele luni. După trei luni, rămâne numai cine cu adevărat merită”, a povestit Andreea Marin în cadrul podcastului „Lucruri Simple”.

În continuare, Andreea Marin a făcut comparație cu tinerii de azi care au pretenții salariale mari.

„Astăzi, tinereii noștri se duc și-ți cer și pe mama și pe tata de la primul pas, în biroul în care sunt intervievați. Ori de aia nu ajung ei prea departe, pentru că ei nu știu că performanța nu se atinge așa. Performanța înseamnă să începi și din genunchi, să speli pe jos, să dai cu mătura, să le înveți pas cu pas pe toate, ca apoi să știi… când vei fi tu mare ce să ceri fiecăruia și să respecți munca fiecăruia”, a povestit Andreea Marin.

„Iubeam ceea ce făceam, se vedea entuziasmul meu, în ciuda faptului că nu eram plătită și nu eram nici vreo persoană bogată sau cu cine știe ce resurse de acasă. Cea mai prețioasă resursă pe care o aveam eu era această dorință de a reuși și de a demonstra și de a face o treabă bună”.

În cadrul aceluiași podcast, Andreea Marin a mai povestit și despre peripețiile prin care a trecut pe vremea când era corespondent. Andreea Marin a fost corespondent la Premiile Oscar și a transmis informații din sala în care urmau să se decerneze premiile. Prezentatoarea a povestit cum, naivă fiind pe vremea aceea, a transmis fără să-și dea seama că nu are voie să intre în acea sală.

„Am ajuns la București și la București oferta a fost să fac divertisment, însă eu am zis că eu vreau altceva. Eu vreau știri. Eu prezentam știri și la Iași, nu era o chestie nouă. Mi-am dat seama că pentru a fi luat în serios eu fiind un copil, nu aveam aceeași credibilitate. Trebuia să intru în contact cu oameni care sunt de o anumită factură, cu oameni care livrează informații de interes publicului larg și unde poți să faci asta decât la știri. Și acolo trebuia să intervievez oameni grei, trebuia să fac față unei plaje largi și apoi a venit șansa care m-a dus tot spre partea de divertisment pentru că am devenit corespondent al știrilor naționale la Premiile Oscar. Ne-am descurcat foarte bine.

La Oscar, aveam eu ecusonul ăla de intrare, dar intrarea aia era până la o limită. Și eu eram TVR, nu reprezentam NBC, CBS sau așa mai departe. Nu eram o televiziune care să aibă dreptul de a intra, înainte de seara decernării premiilor, în sala care se pregătea pentru decernarea premiilor. Acolo avea voie doar ABC sau cine transmitea worldwide și ceilalți preluau de la ei”, a povestit Andreea Marin.

În continuare, prezentatoarea a povestit amuzată cum a ajuns fără să-și dea seama în sala în care urma să se decerneze Premiile Oscar.

„Și să vezi cum m-am pierdut eu pe acolo, am intrat pe o ușă, am intrat pe alta, eram cu cameramanul după mine. De unde descopăr că mă aflu direct în sală. Numai eu și cu ăia de pe scenă pentru că peste câteva ore începeau premiile. Zic eu ce am de zis, cum ar fi introducerea știrii din acea seară, fugeam după aia la sediu CNN, de acolo transmiteam imaginile în România. Și când termin de zis ultimul cuvânt, intră securitatea în sală.

Ce căutați aici, nu aveți voie! Cu mutrița aia a mea de Țara lui Piticot, am zis: „n-am știut, vă rugăm frumos, ne cerem scuze”, și-a amintit Andreea Marin amuzată. Cei de la securitate i-au cerut caseta cu filmarea. Atunci, Andreea i-a zis cameramanului să dea orice altă casetă, numai pe cea filmată în sala Oscarurilor nu. „Până la urmă, cu mutrița aia a mea i-am înduioșat și m-au lăsat să plec nevătămată și uite așa am fost singura televiziune care a avut transmisiune din sala Oscarurilor numai că nu știam că nu am voie”, a mai povestit Andreea Marin în podcastul „Lucruri Simple”.



