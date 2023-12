Andreea Marin, mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere: „Știu ce merit și ce îmi doresc de la viață”

Andreea Marin a împlinit anul acest frumoasa vârstă de 49 de ani, iar cu această ocazia a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Pe data de 22 decembrie, Andreea Marin a împlinit frumoasa vârstă de 49 de ani și a trăit unele dintre cele mai frumoase emoții cu ocazia acestei zile.

Fosta prezentatoare a primit sute de urări în mediul online, însă una dintre ele a impresionat-o până la lacrimi. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis fiica ei, Violeta Bănică.

Citește și: Băiețelul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Cine l-a mai însoțit pe scenă

Andreea Marin a avut parte de o supriză din partea fiicei sale

Violeta Bănică a postat în mediul online mai multe imagini împreună cu mama sa cu ocazia onomasticii sale alături de mesajul „La mulți ani, mama! Te iubesc!”.

De foarte multe ori, cele două se afișează pe rețelele sociale împreună demonstrând relația bună pe care o au. Atât Andreea, cât și Violeta se mândresc una cu cealaltă și au toate motivele din lume.

Cele două seamănă leit și au în comun foarte multe lucruri. În urmă cu 10 zile, Violeta a împlinit și ea frumoasa vârstă de 16 ani și a primit felicitările ambilor părinți. Iată ce postare a făcut mama sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum s-a filmat Andreea Marin în sala de fitness, după ce a slăbit 15 kilograme. ”Zâna Surprizelor”, transformare spectaculoasă

Mesajul Andreei Marin cu ocazia zilei sale de naștere

Chiar dacă a fost ziua ei de naștere, Andreea Marin a ținut să transmită câteva informații valoroase în mediul online în ziua respectivă arătându-și recunoștința pentru tot ce a învățat până la 49 de ani.

„Sunt Capricorn și, la 49 de ani împliniți astăzi, știu să privesc mereu înainte, să urc și când e greu, să întorc privirea preț de o clipă de la calea mea doar ca să-ți spun, de fiecare dată cu alte cuvinte și fapte, că atunci când depinde de mine, și nu uita, când depinde de tine, nu există nu se poate! Și în cele mai multe momente din viață, nu există scuză sau «nu pot», căci eu știu că depinde de noi, de voința noastră, de creativitatea minții noastre, de efortul investit în ceea ce vrem să împlinim.

Nu am timp și nici dorința să mă plâng prea mult când nu-mi iese ceva, pierd vreme și energie, mai bine le salvez pentru a gândi o altă rezolvare.” a spus fosta prezentatoare.

„Știu azi cine sunt, ce sunt în stare să imaginez și să duc la bun sfârșit, știu ce merit și ce îmi doresc de la viață și am învățat să mă prețuiesc, respectându-i și iubindu-i totodată pe cei din jur ce se dovedesc a fi Oameni.

Sunt un aluat plămădit din dragoste, dăruire presărată cu sacrificii, bucuria de a atinge cerul cu mâna, dar și din cumpătare și credință. Am valori adânc înrădăcinate de la care nu mă abat, oricât de tentant ar părea să aleg uneori calea mai ușoară. Cine spune că viața e roz? Nu e pentru mine calea ce nu e complicată. Ca să am ce descurca, mie mi-a fost rezervat un labirint întortocheat. Pe care îl parcurg negreșit, până la capăt. Nu există nu se poate!”, a mai mărturisit Andreea Marin cu ocazia zilei sale de naștere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată Andreea Marin după ce a slăbit 15 kilograme. ”Zâna Surprizelor”, schimbare radicală de look

Care a fost reacția Andreei Marin, după ce fiica ei a cântat alături de Ștefan Bănică pe scenă

La începutul lunii decembrie, Violeta Bănică a urcat pe scenă alături de tatăl său, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant pentru fanii lui Ștefan Bănică. Iată care a fost reacția Andreei Marin când și-a văzut fiică într-o astfel de ipostază copleșitoare.

Andreea Marin a oferit primele declarații, după ce fiica ei a urcat pe scenă alături de tatăl său în cadrul unui concert de Crăciun. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV este tare mândră de Violeta Bănică.

Momentul pe care adolescenta l-a avut în compania părintelui său a fost splendid, iar drept dovadă stau postările ei din mediul online. Fiica Andreei Marin a fost surprinsă în ipostaze emoționante lângă Ștefan Bănică.

Pentru că își iubește foarte mult fanii, artistul s-a decis să le facă o surpriză de proporții uriașe. Toți au fost uluiți când au văzut că fiica acestuia o să își acompanieze tatăl în prima seară a concertului aniversar de Crăciun, de la Sala Palatului.

Citește și: Violeta, perfectă la un eveniment, într-o rochie mulată. Cum s-a afișat fiica Andreei Marin la panoul foto

A fost prima oară în care Violeta Bănică a cântat în fața publicului și s-a descurcat de minune. Ștefan Bănică a fost tare mândru de fiica lui și de talentul său remarcabil. Se pare că adolescenta a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl său.

„Ea a venit cu linia melodică, eu am dus-o mai departe, cântecul nostru nu e înregistrat nicăieri, nu am fost în studio, e prima oară când îl cântăm în fața unui public, este prima oară când ea cântă în fața unui public. O să avem nevoie de tot sprijinul vostru, pentru că sunt un pic emoționat, puteți să aprindeți telefoanele, să facem atmosferă, pentru că am de gând să filmăm acest moment și, cine știe, poate la un moment dat o să-l folosim într-un videoclip. Sper să vă placă, este prima noastră compoziție împreună, se numește «În felul meu»”, a mărturisit artistul.

Este evident faptul că Violeta Bănică este de o frumusețe deosebită, talentată și inteligentă. Toate aceste calități au fost evidențiate și de mama ei. Andreea Marin a declarat că se bucură imens de faptul că fiica ei a urcat pe scenă alături de tatăl său.

„Îmi doresc ca Violeta să capete și curajul de a cânta în public, are și o voce specială, deocamdată, evită, e perfecționistă și crede că trebuie să țină doar pentru ea această pasiune. Eu sper însă că, într-o zi, va simți altfel, împărtășind compozițiile ei, cântate poate chiar de ea, voce, plus pian.”, a susținut prezentatoarea TV, potrivit playtech.ro.

Deși se aștepta ca fiica ei să aibă emoții pentru că este prima oară când urcă pe o scenă atât de mare, Andreea Marin a fost plăcut surprinsă de atitudinea relaxată a adolescentei.

Citește și: Motivul inedit pentru care Andreea Marin este atât de mândră de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu. Cu ce se ocupă el

„Mă bucură mult să o văd pe scenă, fără trac, mă așteptam să aibă emoții evoluând în fața a mii de oameni, dar mi-a întrecut așteptările”, a mai adăugat prezentatoarea TV, conform sursei citate.