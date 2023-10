Cum arată Andreea Marin după ce a slăbit 15 kilograme. ”Zâna Surprizelor”, schimbare radicală de look

Andreea Marin a reușit să slăbească 15 kilograme. Cum arată acum ”Zâna Surprizelor”, dar și de ce a luat decizia de a-și schimba complet stilul alimentar!

Andreea Marin, în vârstă de 49 de ani, a slăbit 15 kilograme, după o vizită la medic. Potrivit declarației sale citate de Libertatea, ”Zâna Surprizelor” respira greu și începea să obosească tot mai des la fiecare mișcare. Acum, ea spune că arată și se simte mult mai bine:

„Mă mir că am avut această ambiție, însă mi-am impus (…) La nivel fizic. Am fost la medic pentru că nu respiram bine. Când urcam scările, oboseam imediat. Când mă aplecam, mă durea spatele la ridicare. Mici detalii care fac diferența pentru calitatea vieții noastre. Nu îmi dădeam seama, pentru că eu sunt înaltă. Am 1,76 m, am această structură de femeie <<lungă>> și păcălește. O haină bine așezată pe tine păcălește. Te păcălește chiar și pe tine, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre starea ta de bine”, a spus Andreea Marin, într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, potrivit Spynews și citată de Libertatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Violeta, perfectă la un eveniment, într-o rochie mulată. Cum s-a afișat fiica Andreei Marin la panoul foto

Cum a reușit Andreea Marin să dea jos cele 15 kilograme

Andreea Marin a dezvăluit că, pe lângă alimentația sănătoasă în care a eliminat grăsimile și zahărul, nu mai mănâncă nimic după ora șase seara.

În plus, în ultimele luni, vedeta a început să meargă și la ședințe de remodelare corporală, pe lângă mișcarea fizică pe care o face de două ori pe săptămână:

„Nu mănânc după șase seara, mănânc sănătos, fac proceduri corporale, asta în ultimele luni, pentru că atunci când slăbești mult, poți să dai într-o extremă care nu este benefică pentru corp sau pentru piele și fac și mișcare cam de două ori pe săptămână îmi iese, nu mai mult.”, a mai spus Andreea Marin la Xtra Night Show, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La începutul lunii, Andreea Marin declara că pe timpul verii a slăbit 13 kilograme:

„Chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kilograme până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru. Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, așa că am mulțumit, poate, și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani, însă, se ține bine bătrânica. Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului.”, povestea Andreea Marin, citată de Libertatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Motivul inedit pentru care Andreea Marin este atât de mândră de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu. Cu ce se ocupă el