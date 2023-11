Cum s-a filmat Andreea Marin în sala de fitness, după ce a slăbit 15 kilograme. ”Zâna Surprizelor”, transformare spectaculoasă

Andreea Marin a luat o decizie radicală în urmă cu ceva timp și a decis să scape de câteva kilograme în plus, iar acum arată superb. Iată mai multe imagini cu noua siluetă a ”Zânei Surprizelor”!

Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate și mai cunoscute personalități din lumea televiziunii, a reușit să slăbească cu disciplină și ambiție. Recent, vedeta a mers la sala de fitness și a decis să documenteze întreaga experiență, publicând mai multe imagini în care i se poate observa și noua siluetă.

Cum s-a filmat Andreea Marin la sala de fitness, după ce a reușit să slăbească 15 kilograme

Andreea Marin arată extrem de suplă, după ce a dat jos 15 kilograme și are un cu totul alt tonus. Vedeta a convins-o și pe fiica ei de importanța exercițiilor fizice, așa că a luat-o și pe Violeta la sala de fitness.

Cu toate că a întâmpinat unele probleme la banda de alergat, Andreea Marin nu s-a dat bătută și a decis să facă un antrenament de pilates, sport care a ajutat-o să își recapete silueta de odinioară.

„Când te dai specialistă și îți convingi copilul că stă numai cu burta pe carte, că și creierul are nevoie de sport, să mai capete si el forțe noi și puțin oxigen, așa că o conduci la sală, sala aceea la care tu n-ai mai fost dinainte de pandemie, și te hotărăști să urci și tu pe o bandă cât se chinuie ea pe alta, că doar n-o fi foc, și timpul de așteptare trece mai ușor, nu-i așa?

Buuun, te urci, ești pe bandă, ce-a fost mai greu a trecut sau… așa crezi tu. Pentru că banda de la sală e de-a dreptul nepoliticoasă și te întreabă câți ani ai de cum dai să alegi programul preferat – ar putea și ea să aprecieze că îți tremură mâna de emoție când apeși, uitându-te în jur să nu te vadă cineva, Fat Burn, dar de unde?! Să-ntrebi o doamnă de la 0 la 99: <<Ce vârstă aveți?>>, când răspunsul tău cinstit e <<deja 49>>, n-o fi cumva o ofensă la adresa bunelor maniere?

În fine, treacă de la mine, nu m-a văzut nimeni când am tastat, cu un zâmbet larg am rezolvat totul, pe scurt, vârsta e doar o cifră și nu o recunosc, dar m-am răzbunat: alergare va vedea banda asta din partea mea când oi împlini din nou 48! Na! Mă duc la banda mea de-acasă, cuminte și politicoasă, care nu te ia la întrebări și mă așteaptă oricum de ceva timp s-o șterg de praf.” a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe pagina personală de Instagram

„Am revenit la pilates și acele două ore pe săptămână în care mă rup de ritmul nebun al zilelor mele de muncă sunt o binecuvântare!”, a scris Andreea Marin în dreptul unei alte postări, care a generat mii de aprecieri, dar și felicitări și complimente pe măsură.

Ce mănâncă Andreea Marin pentru a-și menține silueta

Andreea Marin a reușit, în numai trei luni, să slăbească aproximativ 15 kilograme, decizie pe care a luat-o la îndemnul medicului. Și cu toate că a ajuns la greutatea dorită, vedeta a decis să rămână la fel de disciplinată în privința alimentației, împărtășind câteva dintre rețetele sănătoase.

„Aici (n.r pe masă) avem o supă cremă cu legume, dovleac portocaliu, cartof dulce, țelină, ceapă, morcov, puțin usturoi pentru gust, ardei gras în trei culori, pătrunjel verde, parmezan, puțin ulei sau unt, pentru cine vrea, iar cartoful dulce și dovleacul leagă totul. Pun și puțin busuioc din grădina mea.

Aici (n.r. pe a doua farfurie) avem un orez integral, făcut în culorile toamnei, cu tot felul de legume. Am și o salată pregătită pentru acest orez. E foarte important să fie totul verde și sănătos pentru mine. Avocado, semințe, spanac, fiecare pune după gust. Am și pâine, dar să fie integrală sau fără gluten, reduce inflamațiile. La desert, putem folosi iaurtul grecesc cu fructe, eu am pus și mere, semințe și niște fructe confiate.”, a transmis Andreea Marin într-un interviu TV, citată de Viva.