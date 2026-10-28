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Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au stârnit revoltă

Andreea Marin a reacționat după ce declarațiile sale despre tinerii aflați la început de carieră și experiența de a munci fără salariu au stârnit un val de critici în mediul online. Vedeta susține că un fragment dintr-o discuție de aproape trei ore a fost prezentat fără context.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 18:30 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 18:53
Andreea Marin reacționează după ce i s-au adus diferite acuzații | Instagram
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Andreea Marin a avut prima reacție după criticile primite în urma unor declarații despre experiența sa profesională de la începutul carierei. Vedeta a explicat că a ales, în urmă cu mai mulți ani, să lucreze timp de trei luni fără să fie plătită, însă susține că decizia i-a aparținut și că a privit acea perioadă ca pe o oportunitate de a învăța de la un profesionist cu experiență.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, prezentatoarea a atras atenția asupra felului în care o discuție poate fi interpretată atunci când sunt preluate doar câteva secunde dintr-un material mai amplu.

Andreea Marin spune că experiența de la începutul carierei a fost alegerea ei

Vedeta a explicat că, la momentul respectiv, nu a fost obligată să accepte să lucreze fără salariu. Deși avea posibilitatea de a se angaja în altă parte, contra unei remunerații, a ales să rămână timp de trei luni într-un mediu în care considera că poate învăța foarte multe.

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Andreea Marin spune că nu a făcut această alegere pentru oricine și nici în orice condiții, ci pentru că a văzut în acea experiență o șansă de dezvoltare profesională. Ea a povestit că a fost impresionată de lecțiile pe care le primea și că a considerat perioada respectivă o investiție în propria evoluție.

Ce spune vedeta despre reacțiile din mediul online

Andreea Marin a precizat că subiectul muncii neplătite ridică probleme legitime și că este firesc ca oamenii să fie remunerați corect pentru munca lor. Totodată, ea consideră că fiecare persoană trebuie să își cunoască drepturile și condițiile în care acceptă un loc de muncă.

Andreea Marin

Vedeta susține însă că mesajul său a fost interpretat pe baza unui fragment scurt dintr-o discuție mult mai lungă. Potrivit acesteia, cele aproximativ 40 de secunde care s-au viralizat nu surprind toate explicațiile oferite în emisiune.

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