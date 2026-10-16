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Fiica Andreei Marin vorbește despre presiunea numelui pe care îl poartă. Ce sfat important i-a dat vedeta Violetei Bănică | VIDEO

Fiica Andreei Marin, Violeta Bănică, vorbește despre presiunea numelui pe care îl poartă! Tânăra studiază în America și a venit în România special pentru a fi alături de mama sa la evenimentul pe care îl organizează. În exclusivitate pentru A1.ro, Violeta Bănică ne spune care este cel mai important sfat pe care l-a primit de la mama ei.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:54 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 13:56
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Fiica Andreei Marin locuiește în America de un an. Violeta Bănică studiază la New York, iar aceasta a venit în România special pentru a fi alături de mama ei într-o zi importantă, la evenimentul pe care îl organizează an de an.

Dacă anul trecut a lipsit, de data aceasta nu a mai vrut să se întâmple același lucru, astfel că și-a luat liber două zile de la facultate și a zburat direct către București.

Fiica Andreei Marin ne vorbește despre presiunea numelui pe care îl poartă

În exclusivitate pentru A1.ro, Violeta Bănică ne-a spus cum este pentru ea să fie fiica Andreei Marin. Tânăra ne-a mărturisit că nu a simțit niciodată că există o presiune din acest punct de vedere și că, încă din perioada în care era la grădiniță, în școala generală și în liceu, a avut ocazia să fie tratată ca un copil absolut normal, fără să existe diferențe pe motiv că are părinți celebri.

Violeta Bănică spune că nu a vrut niciodată să se prezinte altfel în fața oamenilor și că a făcut mereu exact ceea ce a simțit. Nu regretă nimic din ceea ce face, ci, dimpotrivă, se bucură că poate să vorbească despre ea și să-și expună povestea.

Ce sfaturi i-a dat Andreea Marin fiicei sale

Violeta Bănică s-a ghidat întotdeauna în viață după sfaturile mamei sale. Așa cum sugerează și numele galei pe care vedeta o prezintă, „Nu există nu se poate”, acesta este și mesajul pe care prezentatoarea i l-a transmis propriei fiice. Violeta Bănică spune că mama sa a învățat-o mereu să nu se dea bătută și să nu spună niciodată că nu se poate, deoarece totul este posibil.

fiica andreei marin cu mama ei
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